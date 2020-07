El "Pollo" Briseño responde a la crítica de Marco Fabián a la Liga MX: "Cada quien ve cómo la ha pasado"

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, puso como argumento su experiencia en el viejo continente para confesarse completamente en desacuerdo con el motivo que había esgrimido el ex mediocampista rojiblanco Marco Fabián de la Mora en tono de crítica, para no volver en este momento al futbol mexicano y continuar su carrera fuera de nuestras fronteras, por lo que concluyó que "cada quien ve cómo la ha pasado".

El zaguero del Rebaño Sagrado, de 26 años de edad, disintió y ofreció sus argumentos en una entrevista con Marca Claro con las declaraciones ofrecidas a ese medio días antes por el ex volante rojiblanco al referir que una de las causas por las cuales no regresa a la Liga MX es porque "hay mucha desorganización" y "pasan muchas cosas que se salen de control".

Briseño resaltó que son casos específicos tanto en Europa como en México de desorganización (Chivas)

El "Pollo" Briseño consideró que la desorganización que le tocó vivir fue en el viejo continente durante su pasantía en el modesto club portugués Feirense y señaló que "no comparto su punto de vista en ese sentido, aunque él (Marco Fabián) ha estado en clubes más top en Europa, con más prestigio y vivió el buen trato, viajó a Alemania, estuvo en Catar, pero quizá él piensa que en México está un poco desorganizado. Yo lo veo del otro lado: en Portugal estaba todo mucho más desorganizado y estaba en un club chico".

Sabemos lo que queremos, sabemos a dónde vamos �� y ¡NADA NOS DETIENE! �������� pic.twitter.com/wQZwWsZ9sQ — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) July 2, 2020

El zaguero rojiblanco evitó generalizar al afirmar que eso "pasa por las organizaciones, no por un club en específico. En el fútbol mexicano existen instituciones que sufren por falta de pago, no son tan serios, de un día para otro podrían cambiar la franquicia... Chivas es nivel mundial, es top. Aquí no vas a tener problemas, nunca tuvimos fallas en los pagos, en la logística del material, logística de viaje. La infraestructura de Chivas es de primer mundo, estoy en el paraíso: Chivas tiene la mejor afición, a nivel mundial vende muchas camisetas, al final cada quién ve cómo la ha pasado".

Briseño reconoció que en su situación personal se encuentra en uno "de los mejores clubes" y argumentó que "Marco (Fabián) ha estado en niveles muy top, grandes equipos y eso puede ser que a lo mejor piense que está mucho mejor allá, es su opinión y perfecto. No meto las manos al fuego por nadie, pero Chivas es de los mejores clubes que me ha tratado".