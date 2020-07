"No tienen nada de amistoso, siempre lo quieres ganar": Marco Fabián calienta el Clásico Tapatío en el regreso del futbol con la Copa por México

Marco Fabián de la Mora, mediocampista canterano de las Chivas de Guadalajara y actualmente agente libre tras culminar su contrato con el club catarí Al Sadd, fue consultado en una entrevista exclusiva con el diario deportivo Récord sobre el retorno del futbol mexicano este sábado y no perdió la ocasión para calentar este especial Clásico Tapatío que inagurará la Copa por México en el Estadio Akron, previo al comienzo de la temporada.

El volante ofensivo formado en el Rebaño Sagrado, de 30 años de edad, habló sobre el regreso de la actividad y lo calificó de "espectacular. A todos nos hace falta, tanto a nivel aficionados como a nivel jugadores. En Catar, después de tres meses de encierro, nuestro regreso que fue hace 20 días, sientes la diferencia, con el contacto con el futbol, con el compañero. Estoy muy contento de que ruede el balón en México de nuevo, que vuelvan las emociones y que el jugador sienta lo que es jugar futbol".

Marco Fabián se despidió del Al Sadd tras un semestre en Catar (Al-Sadd)

El ex rojiblanco, en la entrevista con Récord, se refirió además al retornó de la acción y con un derbi jalisciense, por lo que resaltó "qué manera de reanudarse el futbol, con un Clásico. Así fuera amistoso, ver al Atlas era algo fuerte para mí. Desde pequeño, desde que tengo uso de razón, en términos futbolísticos, no se vaya a malinterpretar, odiando al Atlas. O el Atlas odiando a Chivas. Era el rival futbolísticamente. Enfrentar al Atlas era emoción, era no perder, porque toda la semana iban a estar detrás de ti, o la carrilla".

Fabián, en cuanto al duelo de este sábado en el Estadio Akron, auguró que "no puedes perder esos partidos. Después, ya más grande, me empiezo a enfrentar al América, que es el Clásico de México, pero nunca como el Clásico (Tapatío) contra el Atlas. Vestir la camiseta de Chivas, contra el Atlas, era algo magnífico. Son partidos que no tienen nada de amistoso, que siempre lo quieres ganar. ¡Qué buena manera de reanudar el futbol!".

El mediocampista tapatío aprovechó también para referirse a la actualidad del futbolista mexicano y destacó que las injusticias "ojalá que no sigan sucediendo. La experiencia me la ha dado la trayectoria que he tenido, eso me da un poquito de poder. Siempre voy a actuar con fe y ayudaré a mejorar las cosas; si veo injusticias y no estoy de acuerdo, soy una persona honesta que va de frente y trata de ayudar y decirlo. Ojalá que existan menos cosas como esas situaciones. Siempre voy a estar para apoyar al jugador y al mexicano en general".