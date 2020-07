Marco Fabián confesó tener los deseos de jugar y retirarse en las Chivas de Guadalajara

Marco Fabián es uno de los nombres que comienza a sonar con mayores fuerzas en las últimas horas, en la cual es uno de los hombres que podría llegar a la institución rojiblanca, considerando que en Chivas se analiza las opciones de ir sumando refuerzos para el próximo campeonato.

Durante las últimas horas, se ha señalado la opción que surge con el centrocampista mexicano, por la cual el jugador platicó durante la presente jornada con el Diario Récord, en la cual confesó sus deseos de retirarse en el Guadalajara.

“Sí, lo he comentado muchas veces, obviamente no hay porqué ocultarlo o dejarlo en secreto. El amor que existe con el Club Guadalajara mutuamente siempre va a estar ahí. Si yo pudiera escribir el guión de mi propia historia, me encantaría volver a portar la playera de Chivas. No sé si sea ahora, si en un año, en cuatro o para mi retiro, pero no quiero ocultar que está dentro de mis planes”.

Es un tema que aún se debe analizar en la opción rojiblanca, por la cual puede llegar a sumar la experiencia deportiva que ha ido adquiriendo en sus pasos por los clubes en el extranjeros, ya sea en Alemania, como también por Estados Unidos.

�� Además de dejar en claro su amor por Chivas, Marco Fabián se atrevió a afirmar que hubiera jugado en el América antes que Atlas ✋❌��https://t.co/RQto93wPq3 — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) July 1, 2020

La institución rojiblanca puede ganar mucho en lo monetario con la llegada del centrocampista, quien al momento de ser vendido fue por una suma cercana a los $5 millones de dólares, mientras que en la actualidad, el centrocampista tiene $1.8 millones como valor actual.