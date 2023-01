El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, reconoció en una entrevista exclusiva publicada este martes su principal anhelo como rojiblanco y aseveró que "acepté el reto, porque quiero vivirlo y sé que va a ser inolvidable". El Nene, en la víspera de un emotivo Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, quiere convertirse en el próximo ídolo de la centenaria historia en la laureada institución tapatía.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, con el excelso mediocentro incluído, entrenó este martes en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para seguir afinando los detalles de su próxima presentación, el sábado, que marcará el debut frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023.

ver también Le exigió su mejor futbol a Alexis Vega

El Nene Beltrán, durante una provechosa plática con el periodista Erick López para la cadena TUDN, aseguró desde las instalaciones de Verde Valle que "creo que el campeonato aquí vale más que en cualquier equipo. Sé lo que es sufrir, sufrirle aquí (en las Fuerzas Básicas) para poder llegar (al primer equipo): ¡Vas con todo en contra! Y creo que esa parte es la que te hace gozarlo más, cuando eres campeón".

El mediocampista del Guadalajara, quien debió soportar el ostracismo en los ciclos de Tomás Boy y Víctor Manuel Vucetich, reconoció que "cuando subí acá (al primer equipo), empecé a ver el reto, lo difícil que es poner a Chivas en lo más alto, lo difícil que es hacer a Chivas campeón. Acepté el reto, porque quiero vivirlo y sé que va a ser inolvidable". Añadió que "aquí muchos jugadores han sido campeones y compañeros que están aquí han sido campeones y me han dicho que sí es bonito ser campeón, pero que aquí cuesta un chingo".

Fernando Beltrán afina los detalles para el debut en Monterrey (Chivas)

Beltrán, en la víspera del debut del Rebaño Sagrado en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, confesó su amor por la institución y sus colores al advertir que "no quiero irme a otro club a ganar un título, quiero ganarlo aquí y que no más no quiero uno. A mi corta edad, la verdad, es que quiero ganar uno, dos, tres. Después del Campeonísimo no ha habido jugadores que han tenido dos títulos. En esa parte, estoy muy concentrado en querer hacerlo y querer vivirlo"

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!