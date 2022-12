Desde el viernes pasado Victor Guzmán apareció en una famosa clínica de Guadalajara para hacerse los exámenes médicos de rigor al igual que el delantero Daniel Ríos y aunque se pensaba que serían anunciados de manera oficial como jugadores de las Chivas, la afición tendrá que esperar para que esto ocurra en las siguientes horas como los primeros fichajes de cara al Torneo Clausura 2023.

El Rebaño Sagrado jugó el jueves pasado su tercer duelo dentro de la Copa Sky donde derrotaron a Tigres de la UANL 2-1 con una estupenda actuación de Isaac Brizuela y Alan Torres, por lo cual volvieron a la Perla Tapatía la mañana del viernes en medio de la expectativa que ha generado la llegada del Pocho, pero uno de los jugadores rojiblancos no tenía ni idea del tema.

A la llegada de Chivas antes de la celebración navideña algunos medios de comunicación tuvieron la oportunidad de charlar con Gilberto Orozco, quien no sabía nada o al menos eso dijo, acerca de sus nuevos compañeros, pero específicamente del Pocho, quien estará por tercera etapa en su carrera defendiendo los colores rojiblancos al ser canterano de la institución.

"Lo del Pocho no tengo idea, eso no te podría contestar. No estoy enterado de eso", fue parte de lo que comentó el famoso Chiquete, al mismo tiempo que le dio la despedida a Jesús Angulo: "Fue un muy buen compañero, me quedo con grandes experiencias que tuve con él. Se le va a echar de menos, pero le deseo todo el éxito del mundo”, indicó en declaraciones recogidas por Marca Claro.

Elogia Chiquete la labor de Paunovic

Por otro lado, el zaguero de Guadalajara no pudo ocultar su satisfacción por el trabajo que ha desempeñado el estratega serbio desde que arribó al club, por ello el viernes 30 de diciembre disputarán la Final de la Copa Sky: "Desde el primer día que llegó él, la mentalidad que nos inculcó, a todos nos exige igual y parejo y eso es muy importante. La parte mental está marcando la diferencia. Se ven a unas Chivas distintas y modernas con mucho futuro y proyección. Es un estilo muy moderno, estilo europeo que a la gente le gusta y se identifica bien con ese estilo".

