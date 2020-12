El objetivo de Fernando Beltrán para 2021 en Chivas: Ser un jugador más completo

Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, reveló este miércoles en una entrevista sus metas y objetivos trazados para el próximo año en la víspera de las Fiestas de Navidad y además hizo un recuento de este muy acontecido 2020 en el que logró consolidarse como una pieza de valor en la plantilla principal rojiblanca, con miras al venidero Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX, que inicia el viernes 8 de enero con el partido inaugural frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

El primer equipo del Club Deportivo Guadalajara llegó el 17 de diciembre a la exclusiva zona turística de Playa del Carmen, para iniciar un día más tarde los trabajos de preparación y que culminaron este miércoles, cuando tienen programado en su agenda el regreso a la Perla Tapatía, para romper filas y festejar la Navidad junto a sus familias. Por lo que volverán al trabajo el sábado 26 de diciembre en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para cumplir la parte final de la preparación al Guad1anes 2021, que incluirá un partido amistoso frente al Atlético de San Luis, el martes 29 de diciembre.

El "Nene" Beltrán, como se le conoce en el entorno de la cantera rojiblanca al volante mixto, durante una extensa entrevista con Alejandro Alfaro publicada en el diario Esto, se mostró agradecido por las oportunidades y asguró que todavía quiere más al afirmar que "era lo que soñaba, lo que tenía en mente desde que llegué a Chivas, en algún momento ser titular. Poco a poco se me ha dado la oportunidad, estoy tranquilo. Obviamente, con muchas ganas de ayudar más al equipo, de estar más presente en el campo, buscar ese título. Estoy paso a paso y tranquilo con la consolidación".

El polivalente mediocampista canterano de las Chivas, seguro de ir por el camino correcto, reconoció que "todavía me falta. Puedo ser un jugador más completo, pisar las dos áreas en defensa y ataque, ser más intenso, más protagonista en el partido. Hay muchas cosas que tengo que mejorar y que tengo que trabajarlas, por eso es la pretemporada, para tener ese ritmo y aguantar siempre los 90 minutos. Hay muchas cosas que sé que puedo hacer y que con trabajo se me va a dar poco a poco".

Beltrán resaltó que las aptitudes con la pelota no son su única virtud, sino la madurez mental que ha adquirido pese a sus incipientes 22 años de edad y una muestra de ello fue su crítica con las indisciplinas que se presentaron en el pasado semestre y de las que se mantiene alejado, gracias a su círculo más cercano, por lo que señaló que "eso es con la gente que te rodea, que tienes a un lado, la que te hace ser más disciplinado en tu profesión. Esa es la parte importante para no cometer indisciplinas o perder la cabeza, no estar en otras cosas que en un torneo no puedes hacer, menos con una pandemia. Para el jugador es importante la gente que tiene a un lado, que le ayuda y trata que no pierda la cabeza".

