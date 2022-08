El Club Guadalajara sorprendido este miércoles cuando publicaron una extensa entrevista con el director deportivo, Ricardo Peláez donde tocó varios temas que son del interés de los aficionados, quienes no ven con buenos ojos su gestión debido a los malos resultados y la falta de refuerzos con calidad comprobada.

El periodista David Medrano apareció en el Estadio Akron para charlar con el dirigente del Rebaño Sagrado, pero algún sector de los seguidores consideraron que no hubO tantos cuestionamientos porque todo estaba planificado desde un principio, no obstante, el comentarista de Tv Azteca aseguró que nunca lo limitaron acerca de algún tema en específico.

En el programa Duro de Marcar de Jalisco Tv, Medrano agradeció a la dirigencia de Chivas por la oportunidad de hablar con uno de los personajes más polémicos del futbol mexicano por la racha negativa que acumula la institución en los casi tres años que lleva de gestión Peláez Linares, pero al mismo tiempo aclaró que nadie le impidió desempeñar su función periodística.

“Yo le agradezco a Chivas y a Ricardo Peláez por dar una entrevista en estas condiciones. A mí cuando la gente de Chivas me dice que si me interesaría una entrevista con Ricardo Peláez, les dije si pero con una condición, preguntar todo lo que yo quiera, es la única condición. La hacemos cuando ustedes digan, donde ustedes digan, pero no acostumbro mandar las preguntas por adelantado, ni que me digan de esto se puede y de esto no se puede. Si el tema es que se le pueda preguntar al señor Peláez de todo, pues vamos. Es la verdad de Peláez, en algunos casos podemos estar de acuerdo y en otros evidentemente que no”, comentó el famoso comunicador.

Peláez Linares se siente fuerte para sacar adelante a Chivas

En la misma conversación, el directivo de Guadalajara indicó que cuenta con la experiencia y los argumentos para pensar en que contribuirá para sacar del mal momento a los tapatíos, ya que presumió haber trabajando con los otros equipos grandes como son América y Cruz Azul, donde considera que hizo un buen trabajo.

