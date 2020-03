Es importante ganarlo por reafirmar que vamos por buen camino: Sepúlveda

Gilberto Sepúlveda, defensor de las Chivas de Guadalajara, confesó que el Clásico Tapatío es un partido que se vive con mucha intensidad desde las Fuerzas Básicas, aunque ahora "es en Primera División, se juega distinto" y aseguró que "es importante ganarlo por reafirmar que vamos por buen camino" en este Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX.

El portentoso central juvenil del Rebaño Sagrado reconoció que "hemos pasado por jornadas difíciles, complicadas, que hemos tenido en nuestras manos el triunfo, pero no se nos ha dado. Eso es muy importante, la paciencia que ha tenido el equipo para entender que esto es de trabajo, no es de un día para el otro. Somos muy conscientes que si seguimos trabajando por esa línea los resultados se van a dar y creo que hoy en día pues se nos han dado, en estos últimos dos partidos no hemos recibido gol. El equipo se ha visto bien, entonces creo que ese es el camino que uno tiene que seguir".

El "Tiba" Sepúlveda, canterano rojiblanco, aseveró que "esta rivalidad (con Atlas) la tengo desde los 14 años, desde que llegué aquí, pero aún más porque ahora es en primera división, se juega distinto, tenemos que ganar. Pero sobre todo también es muy importante ganarlo por reafirmar que vamos por buen camino y posicionarnos aún mejor en la liguilla que es lo que buscamos".

El Club Deportivo Guadalajara encadenó el domingo su segundo triunfo en este semestre y después de cuatro fechas regresó a la zona de Liguilla al ocupar el octavo lugar de la clasificación general de la Liga MX con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. Chivas visita este sábado a los Zorros, en esta edición 113 del Clásico Tapatío.