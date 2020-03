Espero seguir marcándole al Atlas: Vega calienta el Clásico Tapatío

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, reconoció este miércoles que "espero seguir marcándole" al Atlas en un nuevo Clásico Tapatío, después de anotarle cuatro goles en las últimas dos ediciones y fue uno de los cuatro jugadores del plantel rojiblanco que atendieron a la prensa local en el día de medios que se celebró en la ciudad deportiva de Verde Valle, previo al duelo de la novena jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Beltrán, ‘Tiba’, Alexis y ‘Toño’ inician su día ante los medios de cara al Clásico Tapatío ��⚪️����#SomosElAlmaDeGuadalajara pic.twitter.com/ScxN4CBNEe — CHIVAS (@Chivas) March 4, 2020

El atacante del Rebaño Sagrado reconoció que "en ningún partido vamos como favoritos, yo creo que el escudo no gana partidos. Estamos conscientes de todo lo que nos estamos jugando, estamos en zona de liguilla, queremos seguir en esos puestos y si queremos seguir así tenemos que sacar los tres puntos y después pelear cada partido para cumplir nuestro objetivo de llegar a la liguilla y ya después pelear un título".

El delantero @Alexis_Vega9 asegura que @Chivas llega muy bien al Clásico. pic.twitter.com/zvTHVH34Hn — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) March 4, 2020

Vega, al ser consultado por su especial eficacia goleadora ante los rojinegros, aseguró que "no me gustaría decir que son mis clientes, pero les he metido cuatro goles y estoy muy contento con eso, gracias al apoyo de todos mis compañeros y espero seguir marcándoles muchos goles más. En redes sociales muchos aficionados del Atlas me han escrito y todo, pero la verdad no le pongo mucha atención a eso, me trato de enfocar en lo mío y si ellos me quieren odiar, que me odien, pero yo estoy muy tranquilo".

Los rojiblancos encadenaron el domingo su segundo triunfo en este semestre y después de cuatro fechas regresó a la zona de Liguilla al ocupar el octavo lugar de la clasificación general de la Liga MX con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. Chivas visita este sábado a los Zorros, en una nueva edición del Clásico Tapatío.

¡¡¡El Sábado Sagrado estará ESPECTACULAR porque tendremos el apasionante Clásico Tapatío!!! ��



Atlas ��vs Chivas ��| Sábado por @AztecaSiete | 8:45 PM.#CompartimosLaEmoción pic.twitter.com/KEhY0zc1WX — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 3, 2020