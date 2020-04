Exclusiva BolaVIP: El sabio consejo de Oswaldo Sánchez a Raúl Gudiño ante el interés de Pumas ¿Se irá de las Chivas de Guadalajara?

Oswaldo Sánchez, legendario ex portero de las Chivas de Guadalajara, sostuvo una plática de manera exclusiva con BolaVIP y Chivas Pasión, en la que ofreció su sabio consejo al joven Raúl Gudiño ante el notable interés de los Pumas de la UNAM por contar con sus servicios a préstamo en la próxima temporada de la Liga MX, cuando se reanude el futbol mexicano tras la pandemia del coronavirus o Covid-19.

Sin saber aún qué sucederá con este Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, muchos clubes ya comenzaron a diagramar sus equipos y necesidades para el siguiente mercado de transferencias. Y, por ende, las especulaciones también comenzaron a aparecer en los medios de comunicación y las redes sociales.

Gudiño ha sido considerado en la selección, pero no en Chivas

Entre tanta información que anda circulando en el mundo de la Liga MX, una de las versiones más fuertes radica en el supuesto interés de los Pumas de la UNAM por obtener los servicios de Gudiño, quien no está siendo considerado con algo de regularidad por el entrenador Luis Fernando Tena en el once inicial de los rojiblancos.

Lógicamente, al momento actual no hay nada confirmado sobre esta transacción, pero una leyenda de la portería del Club Deportivo Guadalajara manifestó vía telefónica su consejo para el joven, ex Porto de Portugal en una entrevista exclusiva con BolaVIP y Chivas Pasión, en la que aseguró que "necesita jugar. 'Toño' Rodríguez ha tenido una buena actuación y lo cierto es que Gudiño ha tenido dos oportunidades en Chivas y no ha podido consolidarse".

"San" Oswaldo, como se conocía al arquero en su época de activo, se refirió netamente al interés de los universitarios y señaló que "si se le da la oportunidad de salir, pues que lo asimile y que madure, porque es un tipo joven que tiene un gran futuro" y argumentó que "es un tipo joven que tuvo la fortuna de probar en Europa, estuvo en Porto aprendiendo mucho de Iker Casillas. Tiene lo que pocos porteros mexicanos... estatura. Está cercano a los dos metros y eso es atípico para la portería mexicana".