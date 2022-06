Hace unos días perdió la vida Javier Cárdenas el “Hijín”, exfutbolista de las Chivas de Guadalajara en la década de los 70 y 80 que se ganó el respeto de la afición por su buen nivel a pesar de que había jugado en el acérrimo rival unos años antes. Es este sentido, se dio a conocer cómo se dieron los hechos que acabaron con su existencia a los 69 años.

Varios excompañeros y personalidades del futbol mexicano no se han cansado de emitir sus condolencias por el sensible fallecimiento del elemento que llegó al Rebaño Sagrado después de la Copa del Mundo de Argentina 1978, donde no le fue muy bien al Tricolor. Pero el talento del Hijín empezó a despuntar tras el Mundial llegando a consolidarse con los tapatíos e incuso siendo capitán por cuatro años.

Luego de algunas versiones que no se habían podido confirmar, fue el periodista David Medrano quien reveló cómo fue que Cárdenas murió el pasado fin de semana, pues a pesar de su edad el Hijín todavía jugaba futbol y durante un partido de los veteranos abandonó el terreno de juego y pidió salir de la cancha, lo cual fue lo último que pudo hacer el exmediocampista.

“En la película de 'El Futbolista Fenómeno' de 'Resortes', Cárdenas participó junto con varios jugadores de los choriceros. Javier, durante cuatro años, fue capitán de Chivas a principios de los ochentas. A los 69 años, el 'Hijín' seguía jugando en ligas de veteranos y el sábado pasado estaba en Tonalá, al oriente de Guadalajara, jugando normalmente con su equipo, el Atlas 51, cuando se empezó a sentir mal, se salió de la cancha y la situación se agravó al grado de que Cárdenas dejó de existir a un lado del terreno de juego. Hoy, mañana y pasado, en la Parroquia de San Jerónimo en Guadalajara, se llevará a cabo un tributo de misas en su memoria", publicó el comunicador en el diario Récord.

@Chivas

La trayectoria de Javier Cárdenas en Chivas

El recordado mediocampista fue seleccionado nacional y formó parte del equipo azteca que se coronó en el Campeonato de la Concacaf en 1977 y posteriormente, disputó la Copa del Mundo de Argentina 1978, justo antes de llegar al Rebaño Sagrado. Jugó con Guadalajara de 1979 a 1985 con gran calidad. En 1986 partió al Irapuato donde luego de una temporada anunció su retiro de las canchas.

