Para el analista no serán sencillos los primeros meses del nuevo director deportivo del Rebaño dentro del futbol mexicano.

Las Chivas de Guadalajara tiene en sus manos una nueva oportunidad de cambiar el rumbo de los últimos años donde se han quedado muy lejos de complacer a su afición con resultados positivos, pero la llegada de Fernando Hierro no solo representa un aire renovado, también las dificultades de un dirigente que desconoce por completo el futbol mexicano, como lo señaló el comentarista Roberto Gómez Junco.

El analista de ESPN dejó en claro el panorama que se le viene al flamante director deportivo del Rebaño Sagrado, por el poco conocimiento con el que llega a la Liga MX y no solo se refirió a la plantilla de jugadores rojiblancos, hizo especial énfasis en los adversarios, pues tendrá que observarlos hasta que arranque el Clausura 2023 para poder conocerlos a fondo y eso puede traerle muchas complicaciones en su proyecto.

Gómez Junco señaló que aún con la capacidad del mejor directivo o entrenador del mundo si no está al tanto de la liga en cuestión, en este caso el balompié mexicano, será complicado que desde el inicio del Clausura 2023 se pueda pensar en que Hierro garantizará el futuro de Guadalajara cómo mejor club de la Liga MX.

“Pero si quieres reforzar al equipo no va a tener tiempo. Ese que va a llegar de fuera que trabaja en fuerzas básicas, que trabaja bien con los chavos ¿Cómo va a fortalecer a Chivas si no conoce el entorno? Y tendrá que pagar un precio para conocer a los adversarios, 'aquí está tu plantel y los conoces en un mes', a los adversarios no los conoces en un mes”.

“No sabe lo que es ir a jugar a Tijuana, a Monterrey, en el Azteca con América. Eso sí lo tendrá que ir conociendo, es cierto, es un costo que tendrá que pagar, eso deben saberlo en Chivas, no puede llegar de fuera ni siquiera Guardiola y decir que mañana van a ser el mejor equipo de México, para nada”, comentó el famoso analista en Futbol Picante.

