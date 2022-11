Histórico de Chivas celebra que Fernando Hierro no prometa títulos en Chivas: No vende espejitos

Fernando Quirarte es una voz autorizada para exponer sus puntos de vista sobre los proyectos del Club Guadalajara al haber vivido momentos de grandes glorias siendo capitán, por lo cual habló acerca de la llegada de Fernando Hierro como director deportivo, con quien ya tuvo el gusto de conversar, terminando con una grata impresión y celebrando que no haya hecho como Ricardo Peláez, la promesa de títulos.

El Sheriff fue campeón con el Rebaño Sagrado en la temporada 1986-1987 en aquella inolvidable Final contra Cruz Azul, siendo parte fundamental en la historia de la institución, lo cual le da las armas para opinar acerca del presente que Amaury Vergara intenta modificar con la incoporración del exjugador español, quien hace unos días se reunió con leyendas del club tapatío entre ellos, Quirarte.

A su llegada a México, Hierro estuvo charlando también con Demetrio Madero, Ramón Morales, Adolfo Bautista, por mencionar algunos, a quienes les pidió su opinión sobre la situación que ha atravesado la plantilla en el pasado reciente y fue ahí donde Quirarte terminó sorprendido por la actitud del excapitán del Real Madrid.

“Yo le comentaba a mi compadre Demetrio Madero que ¿cuál de los directores deportivos que han estado en Guadalajara se han molestado en preguntarnos algo de, cómo notamos a Guadalajara? ¿Qué pensamos que puede mejorar? A mí, en lo personal, nadie me había preguntado eso y ahora que este señor por conducto de Amaury nos haya llamado, nos haya preguntado y nos haya invitado a hablar casi tres horas de futbol es muy importante, a mí me gustó mucho porque tuvo una gran apertura, todo lo que le comentamos en nuestra opinión de lo que ha estado pasando en Chivas él lo aceptaba, en todo momento nos dijo estar consciente de la problemática”.

“Entonces todo ese tipo de cosas estuvimos platicando y con una apertura tremenda, no se ve qué sea una persona extranjera que viene a nuestro país con el afán de vender espejitos, yo lo vi diferente, lo vi ecuánime, lo vi con una ambición grande y con muchas ganas, si le va bien o le va mal ya lo dirá el futuro”, comentó el Sheriff en entrevista con ESPN.

Celebra que no haga promesas como Peláez

El exmundialista mexicano manifestó su desacuerdo con las formas de conducirse de Ricardo Peláez, quien desde su presentación aseguró logros que nunca pudo cumplir, algo muy distinto a Hierro: “Hierro a diferencia del que ya no está (Ricardo Peláez) no promete títulos. Nos dijo que él va a seguir luchando y va a luchar por el título, pero no llega a vendernos que ahora sí ya se va a pelear por títulos; él no viene a vender espejitos de qué va a ganar títulos, no viene a decirte que él va a ser campeón este año. Él te dice que va a luchar por ser campeón este año, yo por ejemplo si llegara a algún puesto jamás diría ahora si vamos a ser campeones, porque estaría engañando a la gente”.

