El Rebaño no pasa por su mejor momento y lo que más necesita es de sus canteranos reconocidos.

Los futbolistas que no quieren saber nada de Chivas

El Club Guadalajara vive uno de sus momentos más apremiantes de los últimos años no solo por la falta de categoría en su plantel, sino por las cuestionables finanzas que no le han perdido adquirir refuerzos desde hace un par de años, pero hay elementoscanteranos que bien podrían recalar en la institución para tratar de contribuir con su experiencia y talento, no obstante, estos ni siquiera voltean a ver a su "alma matter" ni de broma.

No hay que ser un genio para darse cuenta de que hay elementos que encajarían perfectamente en el esquema de Michel Leaño en el futuro inmediato, pues a juzgar por la plantilla con la que cuentan hoy en día, no es muy atractiva en cuanto a referentes, ni tampoco a futbolistas que hagan la diferencia dentro y fuera del terreno de juego.

Pero Guadalajara cuenta con jugadores surgidos de su cantera que bien podrían enrolarse para la siguiente campaña y contribuir en que por fin den un importante “estirón” hacia el protagonismo de la Liga MX, ya que suman más de 4 años sin poder calificar a la Fiesta Grande entre los cuatro primero puestos.

Jugadores que no quieren volver a Chivas

Javier “Chicharito” Hernández

El Chicharito es de los elementos más queridos por la afición de Chivas, muchos sueñan con que regrese tarde o temprano y a pesar de que en meses pasados Ricardo Peláez aseguró que siempre tendrá las puertas abiertas del club, el atacante mexicano nunca ha sido claro en revelar si le gustaría volver al equipo que lo vio nacer y crecer antes de dar el salto a Europa.

Carlos Vela

El goleador de Los Ángeles FC tiene un gran talento que es diametralmente opuesto a su agradecimiento y lealtad con el Rebaño que fue el equipo que lo formó antes de ser campeón con la Sub-17 en el 2005, ya que nunca habla de Guadalajara y mucho menos ha manifestado el deseo de jugar en la Liga MX, donde nunca lo hizo de manera profesional. Su destino ahora apunta a Australia.

José Juan Macías

El caso del atacante del Getafe es distinta, pues su situación contractual sigue dependiendo de cierta forma de Guadalajara, pero sus razones son muy claras: triunfar en Europa antes de volver al Rebaño, afirmando que siempre estará agradecido por la oportunidad de emigrar, por lo que desea escribir su propia historia en el extranjero.