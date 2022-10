Los tapatíos no quieren que su mejor jugador salga lesionado en la recta final de la campaña donde vienen los partidos decisivos.

Antes de que se realizará la Fecha FIFA hace una semana, en el Club Guadalajara tenían claro que la petición, una vez más, sería que Alexis Vega no tuviera tanta actividad con la Selección Mexicana debido a que no ha estado al 100% de su rodilla al presentar algunos malestar desde hace varios días, sin embargo esto no fue tomado en cuenta por el técnico Gerardo Martino.

Para nadie es un secreto el que Tata Martino no ve y no escucha nada de lo que ocurre fuera del seno del Tricolor, por ello volvió a hacer caso omiso a la petición de Ricardo Peláez y el cuerpo técnico del Rebaño Sagrado, tomando en cuenta que el Gru vive el mejor momento de su carrera y hasta hoy es el mejor referente ofensivo con el que cuenta el combinado mexicano previo al Mundial.

ver también Inadaptado golpea a Ricardo Peláez

Vega no vio actividad contra Perú, pero frente a Colombia jugó todo el encuentro y se lució al marcar la primera anotación y ser clave en el segundo tanto que anotó Gerardo Arteaga, pero los ánimos en Chivas penden de un hilo porque saben que en cualquier momento el atacante podría resentirse de su rodilla y complicar el panorama para el técnico Ricardo Cadena.

Esta noche Guadalajara se enfrentará a Cruz Azul en el último partido de la campaña regular en el Estadio Azteca y a pesar de que Alexis Vega ya entrenó con normalidad cuenta con un trajín importante en las recientes semanas entre llamados al Tri y la serie de partidos del Apertura 2022 con los tapatíos ante varias fechas dobles.

Encuesta ¿Crees que Vega hará la diferencia para Chivas en Liguilla? ¿Crees que Vega hará la diferencia para Chivas en Liguilla? La verdad no Sí, es nuestro mejor jugador No sé, no me termina por convencer YA VOTARON 224 PERSONAS

“Por más que Chivas pidió que su jugador Alexis Vega no jugara tantos minutos con la Selección Nacional de México, ahora en la gira por Estados Unidos, al técnico Gerardo Martino claro que no le importó, puesto que él ve por sus intereses, y eso está muy bien, para eso está. Alexis venía saliendo de problemas musculares, y de rodilla, que no lo habían dejado que estar en su estado de forma ideal, aún así Chivas lo dejó ir a la concentración”, fue parte de lo que publicó la columna Toque Filtrado en el portal Mediotiempo.

Sigue toda la actualidad de Chivas con nuestros especialistas

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!