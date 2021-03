¿Candidato? Gonzalo Pineda levanta la mano para dirigir a Chivas

Gonzalo Pineda, ex jugador de las Chivas de Guadalajara, reconoció que sí le gustaría dirigir al Rebaño Sagrado en algún momento, esto luego de la derrota 3-0 en el Clásico Nacional frente al América correspondiente al Torneo Guard1anes 2021 el domingo anterior en el Estadio Akron.

Para el ex futbolista de las Chivas, quien actualmente funge como asistente técnico en Seattle Sounders de la MLS, reveló en entrevista con Líderes del Rebaño que piensa en regresar al equipo tapatío, pero como director técnico, aunque reconoce que aún le falta tiempo para cumplir su objetivo.

"Sí, por supuesto que me gustaría, es una de las metas, así como jugar en Chivas, dirigir me llama la atención, pero también tengo otras metas como dirigir en Pumas e ir a Europa. Todo a su debido tiempo”, explicó Gonzalo Pineda.

Y es que el “Gonzo” mencionó que no le gustaría dar un “bandazo” y apresurar su proceso como estratega, pues reconoció su amor por las Chivas, donde consiguió el título del Apertura 2006 bajo el mando de José Manuel De la Torre: "Trascender, cuando me toque, dejar huella. Es un club que quiero tanto y quiero dar lo mejor de mí y dejar cosas en las vitrinas”, señaló Gonzalo Pineda, quien jugó en el Rebaño Sagrado del 2006 al 2009.

Pineda elogia calidad de Víctor Manuel Vucetich como entrenador

Sobre la continuidad del Rey Midas, Pineda explicó que los procesos en México se cortan mucho, por ello opinó que la capacidad del estratega está comprobada, pero de un día para otro no se puede desarrollar el estilo de juego que pretende.

“En México se estila mucho así, que los procesos se corten, se estila que cinco, seis, siete jornadas y si las cosas no van bien se piden la cabeza del entrenador y creo que en otras partes del mundo no es así, los procesos son más largos, se le da más tiempo, hay de equipos a equipos. Equipos con la grandeza de Chivas tienen menos paciencia por la exigencia de la afición. Pero debería ser al contrario porque tienen más estructura. Vucetich es un técnico de capacidad reconocida, con una trayectoria intachable, es un tipo que ha ganado prácticamente todo en México que obviamente le toma cierto tiempo implantar su forma de ver el juego y que a veces en México no en todos los clubes se le da el tiempo a esos entrenadores”, comentó Gonzalo Pineda.