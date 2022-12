El nuevo mediocampista del Guadalajara no pudo ocultar su alegría de recalar en el Rebaño y por el “romance” que tiene con la afición rojiblanca.

La afición de Chivas está contenta tras la oficialización de la llegada de Víctor Guzmán al redil como refuerzo de cara al Clausura 2023, es por eso que el Pocho le dedicó unas palabras a la afición y está convencido de que se está vistiendo de rojiblanco en el momento ideal de su carrera, además de destacar su “historia de amor” con los chivahermanos.

“Es una historia de amor, un romance muy parejo a la afición conmigo y yo con ellos. Soy muy creyente y por algo pasan las cosas: estoy dónde debo de estar, dónde tenía que estar y en el momento adecuado para poder darles alegrías cada fin de semana y poder levantar un título con esta institución que tanto se lo merece”, explicó en palabras para Chivas Tv.

ver también Querían ser parte del proyecto

El nuevo mediocampista del Guadalajara reconoció que su deseo siempre fue llegar a la Perla de Occidente, por lo que destacó el gran momento personal que está viviendo y que tratará de demostrarlo en el terreno de juego, ya que considera al Rebaño “su casa”.

Encuesta ¿Chivas ya es contendiente al título con la llegada del Pocho Guzmán? ¿Chivas ya es contendiente al título con la llegada del Pocho Guzmán? Sí No YA VOTARON 281 PERSONAS

“Siempre quise venir, siempre estuve dispuesto a un lugar donde es mi casa, donde me quieren mucho, donde yo los quiero mucho. Estoy muy contento y pienso que me toma en mi mejor momento, de recién casado, de estar con mi familia, estar donde la gente me quiere, cerca de mis familiares. Estoy muy feliz y contento”, puntualizó.

Todos le quieren ganar a Chivas

“Chivas tiene ese espíritu mexicano que nadie tiene, es el único que juega con cien por ciento mexicanos y es el equipo que más corazón se le tiene y al que más ganas se le tiene de ganar cuando te enfrentas a él. Lo vamos a tomar como tal ese reto y esa responsabilidad de nosotros darle alegrías cada fin de semana a la afición que tanto lo merece”, concluyó Víctor Guzmán.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!