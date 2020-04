¿Héroe o villano? Higuera piensa en Amaury Vergara como director para su película de acción contra Pizarro

Vestir la playera del Rebaño �� no es para cualquiera. Rodolfo Pizarro explicó lo que significa jugar en Chivas... . �� ''Estaba en Pachuca y hacías dos goles y nadie te hacía caso. En Chivas hacías goles seguidos y ya eras un crack. Igual para ir a la selección, es más fácil llegar jugando en Chivas. Representa mucho". . ¿Coinciden? ��

