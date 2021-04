Hiram Mier, le peor pesadilla defensiva de Chivas en el Torneo Guard1anes 2021

El momento que vive Hiram Mier con las Chivas de Guadalajara es el peor en lo que va de su estancia con el cuadro rojiblanco a partir del 2019, pues no sólo ha participado directamente en cinco de los 19 goles que han recibido en el Torneo Guard1anes 2021, sino que ha cometido errores infantiles que le podrían costar el puesto en la titularidad.

Desde el inicio de este Guard1anes 2021, el nivel de Mier ha dejado mucho que desear, ya que sus constantes fallas han sido la clave para que los equipos rivales se aprovechen de ello y poco a poco pongan en predicamento las carencias defensivas del Rebaño Sagrado que es de las zagas más goleadas en el campeonato.

Lo de Hiram Mier se fue agravando conforme avanzó la campaña y aunque en partidos contra San Luis y Necaxa puso en evidencia el mal momento que atraviesa, la situación tocó fondo a partir de una mala recepción que intentó en el duelo de la Fecha 8 contra los Pumas de la UNAM, en la cual le dejó el balón a modo a Gabriel Torres para que marcara el 1-0.

Para la fortuna de Hiram Mier, Chivas supo remontar para llevarse los tres puntos con goles de José Juan Macías y Alejandro Mayorga, pero la terrible falla del zaguero experimentando quedó en el recuerdo de los aficionados.

Sin embargo, la historia no terminó ahí, pues el domingo anterior en el encuentro frente a Santos Laguna, Mier volvió a cometer una pifia incomprensible, cuando en la salida se resbaló mientras quiso avanzar con el balón controlado y permitió que Jesús Ocejo de los Guerreros, se enfilara solo al área para vencer al portero Antonio Rodríguez, con lo cual los visitantes se pusieron arriba en el marcador.

Nuevamente, para fortuna de Mier, las Chivas no perdieron, no obstante, sus constantes fallas son preocupantes en un equipo que busca meterse a la Liguilla, que marcha con 19 goles en contra, en el puesto 15 de la tabla general y el próximo sábado visita al superlíder Cruz Azul que suma 11 victorias de manera consecutiva.