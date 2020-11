Isaac Brizuela confesó que la ausencia en Liguilla afectó a la plantilla de Chivas

Isaac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, confesó que la mala racha de tres años sin calificar a la Liguilla le afectó anímicamente en lo personal, como también al resto de los integrantes del primer equipo rojiblanco, por lo que reconoció que el plantel se encuentra comprometido con la afición tapatía para volver a la Fiesta Grande de la Liga MX en este acontecido Torneo Guard1anes 2020.

El volante ofensivo del Club Deportivo Guadalajara continuó este martes la preparación, junto al plantel principal, en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras al partido del sábado frente a Necaxa en el Estadio Akron, por la repesca previa a los Cuartos de Final de la Liguilla y reveló que ha vivido periodos breves de frustración e incertidumbre por no poder obtener resultados positivos con el Rebaño Sagrado en los últimos tres años.

El "Conejito" Brizuela, durante su intervención en una video conferencia de prensa organizada por la institución tapatía, reveló que "no me sentí devaluado, pero te sientes con tristeza, porque a veces sales de entrenar o un partido y te haces un autoanálisis, entregué todo, corrí, luché, me entregué y que no se dé el resultado te hace sentir un poco frustrado", por lo que argumentó que "insistir en cada torneo y acumular algunos sin calificar genera algo de desesperación de hasta cuándo va a terminar esta racha. Te llegas a desesperar, tu carácter cambia. Está en uno mismo de que debes de ser ejemplo para los demás. Los más grandes no podemos tener esas caras largas".

¡Buenos días, ChivaHermanos! ☀️



A trabajar de cara al duelo ante Necaxa ��⚪️��



¡VAMOOOOS CHIIIIIVAAAAS! ������ pic.twitter.com/0qrDdGlk8a — CHIVAS (@Chivas) November 16, 2020

El mediocampista ofensivo de las Chivas también se refirió al rival en la repesca y señaló que "considero que Necaxa le haya ganado a estos equipos (tres sotaneros) no lo veo que fue fácil, porque no estén en el repechaje. Considero que ellos al ligar muchas victorias tienen la motivación a tope y los veo como un rival fuerte, un parámetro para saber cómo estará la Liguilla" y reiteró que "no vemos a un Necaxa débil, vemos a un rival complicado y ellos nos ven de la misma manera. Tenemos la responsabilidad de estar en casa y que debemos de sacar la victoria y que la afición espera una respuesta, de ver ver nuevamente a su equipo en Liguilla y tenemos eso en mente, de estar en una nueva Liguilla".

�� ¡Por el pase a Cuartos de Final! ��



�� @Chivas �� Necaxa

�� @EstadioAkron

�� Fecha

⏱ Hora

��¿Cuál será el resultado? ⚽���� pic.twitter.com/iabQIDpiZ0 — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) November 16, 2020

El "Cone" Brizuela, durante su intervención en la video conferencia de prensa rojiblanca, afirmó que desde dentro del vestidor "tenemos un compromiso con la afición, que nos ha apoyado en todo momento a pesar de las circunstancias. Al ser un plantel tan completo, un equipo tan ganador y tradicional, estamos obligados a estar en una Liguilla. El avanzar sí o sí, haciendo las cosas bien, con un gran futbol el fin de semana y creo que tenemos posibilidades de estar en la Liguilla".