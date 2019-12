Brizuela habló de su competencia con Uriel Antuna en Chivas

Isaac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, conversó con la cadena internacional Fox Sports y habló de la competencia que emprende con Uriel Antuna en esta pretemporada para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y también alertó que nunca ha sentido tener un puesto asegurado en el once inicial rojiblanco.

�� Isaac Brizuela tuvo palabras bastante destacables sobre el trabajo de Ricardo Peláez en Chivas y no solo por las contrataciones ��



Checa los detalles ⬇️⬇️⬇️https://t.co/A4TW9ecLIX — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) December 23, 2019

El Rebaño Sagrado, que debuta el 11 de enero frente a FC Juárez en el Estadio Akron por el Clausura 2020, contó con la inmediata gestión de Ricardo Peláez como director deportivo para reestructurar la plantilla con ocho refuerzos: Antuna, José Antonio Madueña, José Juan Vázquez, JJ Macías, Cristian Calderón, Víctor Guzmán, Alexis Peña y Jesús Angulo.

El "Cone" Brizuela, en la entrevista que fue transmitida este lunes en Agenda Fox Sports, señaló que a "Antuna lo veo bastante bien también. En el trabajo físico es de los que va adelante, se le ve comprometido, se le ve muy contento de llegar a esta institución. Creo que tiene mucha hambre de crecer en esta liga y de demostrar por qué en selección ha brillado".

�� Qué cambio le ha dado Ricardo Peláez a Chivas con ocho jugadores y salir de una decena de incompetentes ��



Checa qué más dijo Isaac Brizuela ⬇️⬇️⬇️https://t.co/kd7dMMk5RV — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) December 23, 2019

El volante ofensivo, en cuanto a la competencia por el puesto con Antuna, argumentó que "no he sentido en ningún torneo que tengo mi lugar asegurado. Día con día trato de ganarme un lugar o ayudar si tengo un compañero en este equipo que al no jugar tenga envidia del que está jugando en su lugar".