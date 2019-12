Macías va a ser un referente en Chivas: Godínez

José de Jesús Godínez, canterano de las Chivas de Guadalajara a préstamo por un año en León, aseguró que espera asumir el lugar que liberó José Juan Macías en La Fiera y reconoció que el atacante va a ser un referente en el club rojiblanco y "le va a ir bien" en el Torneo Clausura 2020.

El Rebaño Sagrado, que cerró con victorias en las últimas tres jornadas del Apertura 2019 de la Liga MX, tiene ya en funciones a Ricardo Peláez como director deportivo para reestructurar la plantilla y que incluiría a varios refuerzos para el Clausura 2020, siendo: Uriel Antuna, José Antonio Madueña, José Juan Vázquez, JJ Macías, Cristian Calderón y Víctor Guzmán los confirmados hasta el momento.

"Chuy" Godínez, cedido en julio por un año a los esmeraldas, habló con el portal Cancha Política del regreso de su ex compañero Macías a Chivas y de la oportunidad que tiene que aprovechar este año con los Juegos Olímpicos, Liga Mx y Concachampions con León. Por lo que afirmó que "desde que llegué, esa era la meta, estar peleando un puesto. El torneo pasado jugué muy poco tiempo y este es un nuevo torneo, una nueva oportunidad, espero que se den más oportunidades".

El también delantero confesó que 2020 "va a ser un año muy movido, la verdad, estoy en la mejor disposición en donde me toque estar. Si bien este año que aún no termina fueron muchas convocatorias, lo tomé de la mejor manera, porque me gusta mucho ir a selección y es un orgullo. El próximo año me toque o no estar aquí, pues aproveché la oportunidad. Hace falta un centro-delantero, si bien se fue Macías, veremos si puede llegar alguien o no y yo voy a seguir peleando" y en cuanto a su ex compañero reconoció que "por algo regresó, vio una mejor opción para él. Creo que le va a aportar mucho allá a Chivas, han llegado buenos jugadores, se fue Pulido. Va a ser un buen referente y le va a ir bien tanto a él y a todo el equipo".

Jesús Godínez, el jugador de @Chivas que está préstamo un año más con el @clubleonfc , habló del regreso de Macías a Chivas y de la oportunidad que tiene que aprovechar: Año de juegos Olímpicos, Liga Mx y Concachampions pic.twitter.com/ctxWeNNoZy — CanchaPolítica (@canchapolitica) December 16, 2019