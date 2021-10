Jesús Angulo: No estamos pensando en cambio de técnico, hay mucha alegría en Chivas

El jugador de las Chivas de Guadalajara, Jesús Angulo aseguró que por el momento nadie en el vestidor piensa en el cambio de entrenador, luego de que algunas versiones apuntaron al interés por John Van’t Schip, pues considera que con Marcelo Michel Leaño han recuperado la alegría y confianza en busca de cerrar con buenos resultados el Torneo Grita México Apertura 2021.

Este miércoles en conferencia de prensa, el “Canelo” manifestó que por su mente ni la de los demás integrantes del Rebaño Sagrado está el cambio de estratega por lo que resta de la campaña, pues enumeró las situaciones que tienen satisfecho al plantel con el trabajo de Leaño y su cuerpo técnico, mismo que ha implementando un estilo de trabajo que, afirma, dará frutos en los siguientes partidos, luego de la goleada que le propinaron a León 4-1 en un duelo amistoso el sábado anterior.

“No sé nada de los nuevos técnicos, no he visto muchas publicaciones sobre el nuevo DT estamos y muy cómodos con el técnico y lo que nos pide ahora, el equipo está más contento, se nota que hay más unión y más alegría, y eso es importante para la hora de los partidos. Por ahora estamos cómodos con el cuerpo técnico y no estamos pensando tanto en un cambio”.

“Estamos muy cómodos con él, con el sistema de juego y con su cuerpo técnico. Vienen ideas muy buenas que si llevamos a cabo podemos sacar buenos resultados. No estamos pensando en un cambio. Yo y mis compañeros (sic) estamos en el mismo canal de que estamos muy bien, hay muchísima más alegría en el grupo, es un cuerpo técnico que nos ha apoyado para ganar partidos”.

Imago 7

Chivas va a mostrar más hambre y compromiso

Jesús Angulo elogió la manera en que se está trabajando en busca de dejar atrás la dolorosa derrota en el Clásico Tapatío contra el Atlas, pues existieron algunas circunstancias que les impidieron mostrar un buen funcionamiento: “Tenemos poco con el equipo de Marcelo. A partir de ahora se va a ver un Chivas con más hambre, con más compromiso, el partido pasado hubieron cositas como las expulsiones, eso influyó en que no pudimos mostrar lo que veníamos trabajando en la semana y viene un juego diferente para ir por los tres puntos”.

A nivel personal Angulo define su presente

“Siento que he hecho algo bien, puedo mejorar muchísimo y hacer cosas más importante para el club, pero me siento bien con lo que he hecho. Y ahora lo que queda del torneo vamos a tratar de sacar la mayoría de puntos posibles para pelear por un puesto en la Liguilla”, indicó el “Canelo” previo al duelo del próximo domingo por la Jornada 13 ante Toluca donde buscarán los tres puntos.