El capitán de las Chivas de Guadalajara, Jesús Molina coincidió con la postura que emitió a través de su cuenta de Twitter el dueño del equipo, Amaury Vergara cuando señaló que la escuadra rojiblanca no era un club para todos los futbolistas mexicanos, por lo que explicó lo que representa jugar en el equipo más importante del futbol mexicano.

El mediocampista del Rebaño Sagrado manifestó que el talento no es suficiente para triunfar en el conjunto más mexicano, pues la manera en cómo se conducen fuera de la cancha también es un aspecto importante que muchos jugadores no comprenden del todo y por ello se ganan las severas críticas de los aficionados, quienes cada vez se han vuelto más exigentes.

"Chivas no es para todos, es un equipo diferente. El entorno es negativo porque cuando las cosas no salen bien, la crítica está a full, estamos en el ojo del huracán, entonces eso implica ser más profesional, más comprometido, el talento no basta, si no lo pules y lo pones al servicio del equipo, en Chivas no va a funcionar", apuntó el experimentado volante en entrevista para TUDN.

"Desde que llegué he entendido la magnitud de lo que representa Chivas, que no es sólo lo que hacemos dentro, sino lo que la gente ve fuera", abundó el futbolista, quien tardó varios partidos para ganarse el respeto de los chivahermanos por su pasado americanista, donde incluso fue campeón.

Chivas está para pelear en el Clausura 2022

Por otro lado, Molina resaltó las cualidades de la plantilla con la que cuentan a pesar de que solamente sumaron la incorporación de Roberto Alvarado, aunque tienen hasta el 1 de febrero para hacer contrataciones: "Estamos mentalmente preparados, creo que estamos para pelear arriba, tú ves línea por línea, tenemos jugadores de selección, te puedo mencionar muchos casos, Angulo, Alexis Vega, Roberto 'Piojo' Alvarado que llegó ahora, el Tiba, Olivas, jugadores que en cualquier equipo jugarían y es cuestión de embonar esas posiciones".