“Tiburón" Sánchez exige a Ricardo Peláez que dé la cara por malos resultados de Chivas

Joel Sánchez, ex jugador y capitán de las Chivas de Guadalajara responsabilizó por completó al director deportivo Ricardo Peláez de los malos resultados en el Torneo Grita México Apertura 2021 y le exigió que salga a dar la cara ante los muchos cuestionamientos que tiene la afición, pero no con un video editado, sino como se debe ante la situación adversa por la que atraviesa la institución tapatía que cuenta con seis puntos de 18 posibles.

El famoso “Tiburón” explicó que no le queda muy claro lo que pretendió el directivo del Rebaño Sagrado con su grabación, al mismo tiempo que le pidió explicaciones al director de fuerzas básicas, Michel Leaño, quien pretende implementar el proyecto 70-30 con jugadores de la cantera, pero a consideración del campeón en 1997, tampoco se le ha dado seguimiento al trabajo de las jóvenes promesas.

“Eso tendría que responderlo Peláez, pero como corresponde, no con un video editado, eso no es dar la cara. Él tiene que dar cuentas, él es el responsable de esta gestión, de las contrataciones, del funcionamiento o no funcionamiento, él es el responsable. Hace una semana, más o menos, que sacó el video, porque no es un comunicado ni es dar la cara como máximo responsable. También Michel Leaño con el proyecto del 70-30. Se habla de cinco chavos que han debutado en las primeras cuatro fechas y en los últimos dos partidos no han salido ni a la banca”, comentó el “Tiburón” en entrevista para el diario Récord.

Joel Sánchez título de 1997 con canteranos

El futbolista campeón con Guadalajara en el Verano de 1997 recordó como se dio el trabajo de los jugadores surgidos de la institución rojiblanca, bajo el mando de Ricardo Ferretti, con lo que empezaron una época de buenos resultados sin dejar de lado las contrataciones importantes para que aportaran su experiencia y con ello en un año disputaron dos finales y siempre estuvieron a la altura de la grandeza del club.

“¿Cómo no le vas a aprender a este tipo de jugadores? Mención aparte que éramos complemento, Noé Zarate, Camilo Romero y Joel Sánchez, todos canteranos. Tres de la línea defensiva. Zúñiga venía de Tigres y Claudio de Pumas. ‘Tilón’ Chávez por derecha y Manolo Martínez por izquierda, canteranos de toda la vida. En punta teníamos a Nápoles que venía de Tigres y jugaba Nacho Vázquez o el Gaby García, canteranos también. Y teníamos al más bueno de esa época a nivel nacional, teníamos a Ramón Ramírez, figurón de Selección, en Chivas y cualquier campo en el que se presentaba”, apuntó Joel Sánchez.