El estelar delantero canterano de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías, reveló la noche del miércoles a través de una emisión en vivo en sus redes sociales que ya ha cumplido con un 50% del proceso de rehabilitación tras sufrir una grave lesión en la rodilla derecha, días antes de iniciar el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y que lo apartó de las canchas hasta el próximo año, por lo que también adelantó cuándo volverá a la acción.

El plantel principal del Rebaño Sagrado, con la ausencia del atacante en recuperación, reportará de vuelta a la instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, el lunes 31 de octubre, para someterse a las valoraciones médicas y físicas de rigor, y arrancar una extensa pretemporada de dos meses que llevará a los tapatíos a una concentración de 10 días en noviembre en la exclusiva zona turística colimense de Isla Navidad y luego, por una gira de dos partidos por España, los primeros días de diciembre.

JJ Macías protagonizó una trágica noticia el pasado 30 de junio, durante un entrenamiento del primer equipo rojiblanco en el Estadio Akron, después que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha. El canterano fue operado de urgencia y se perdió todo el Apertura 2022. Chivas padeció la baja del que estaba contemplado como el delantero centro titular y salió al mercado de pases de emergencia para adquirir a Santiago Ormeño.

Macías se lesionó el 30 de junio a días de iniciar el Apertura 2022 (Chivas)

Ángel Zaldívar asumió la responsabilidad de la titularidad que dejó Macías por su lesión, pero el Chelo apenas consiguió marcar cuatro goles en todo el Apertura 2022 y todo indica que será colocado en la lista de transferibles. Mientras, que Santiago Ormeño, quien llegó al redil en un polémico intercambio por Javier Eduardo Chofis López con Pachuca terminó el semestre con sólo una anotación. El espigado delantero rojiblanco, quien volvió en enero de una pasantía en España con Getafe, logró anotar cuatro tantos en el poco tiempo que tuvo en el Clausura 2022.

Macías, de 23 años de edad, continúa con su rehabilitación para poder estar a punto para febrero, cuando espera volver a las canchas y a la acción en pleno Clausura 2023. Durante una emisión en vivo a través de sus redes sociales señaló que "me ha ido bastante bien, tengo tres meses y medio fuera. Un proceso donde crecí como persona, me he podido desarrollar en otras facetas, fue un mini retiro para mí, emprendiendo, preparándome en los estudios y trabajando demasiado físicamente. Estoy al 50%, me falta el otro 50%. Estaré en la Jornada 3 o 4 del próximo torneo (Clausura 2023). Ahorita nada más es gimnasio, en noviembre empiezo a trotar y con tema aeróbico; y ya en diciembre en cancha a tocar balón".

