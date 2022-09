Le lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió José Juan Macías hace casi dos meses no ha mermado el ánimo del delantero de Chivas, sino todo lo contrario, ya que el mismo goleador está convencido de que regresará “imparable”, además de tener claro su objetivo con el Rebaño.

“Cuando regrese físicamente, ser imparable. Estoy trabajando para eso y claro que quiero quedar campeón con Chivas. Lo veo factible, con varios factores que se acomoden, y ser campeón goleador. Sé que soy capaz de hacerlo. Lo visualizo, ya lo veo desde ahorita”, declaró el atacante a Jesús Angulo en su canal de YouTube.

JJ está convencido de que esta lesión ha sido benéfica para él, ya que le dio el receso necesario para atenderse una lesión que venía arrastrando desde antes de irse a préstamo a León, además de revelar que durante su paso por Europa le detectaron algunas deficiencias que ya ha ido corrigiendo para reducir el riesgo de nuevas lesiones a mediano plazo.

“Las primeras (con León) jornadas estaba lesionado de la rodilla, que fue de lo que apenas ahorita me operaron, porque desde el León traía lo del menisco y acá se juntó con lo del cruzado (…) Esta es la primera fuerte, pero he tenido esguinces, desgarros y se debían a varias cosas de mi físico que cuando fui a Europa, que estuve en España, viajé a Alemania que tiene muchísima tecnología y me resolvieron esos temas. Tenía déficits en mi estructura ósea, muscular y todo, que ahorita ya las trabajé y ya no van a volver las lesiones como antes”, concluyó Macías.

¿Qué le falta a Chivas?

El Guadalajara está en la recta final del campeonato, en donde es indispensable sumar todos los puntos posibles, aunque no será una labor sencilla ya que falta enfrentarse a Puebla, Tigres, América y cerrar la fase regular contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.

