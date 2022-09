José Juan Macías es uno de los jugadores con más talento que existen en el futbol mexicano; sin embargo, eso no le ha impedido el tener que enfrentarse a varias situaciones para poder consolidarse en el futbol mexicano, por lo que reconoció que rechazó regresar a Chivas durante su paso por León.

El atacante que hoy en día se está recuperando de una lesión de ligamento cruzado anterior reveló que el Guadalajara intentó acortar su préstamo con La Fiera en el 2019 para reincorporarlo al conjunto rojiblanco, situación que fue rechazada por el atacante debido al trato que recibió antes de su préstamo al Bajío, además del mal momento que vivía el club.

“Estuve un año (en León). Después de los primeros seis meses, creo que estaba Tomás Boy en Chivas, y me marcaron de que me querían ya, Higuera me quería de regreso, pero pura madre. Dije ‘hasta diciembre, aquí estoy muy bien’ y Chivas estaba muy mal. Tenía 19 años, para qué me voy a meter allá, de titular está Alan Pulido, ¿para qué me quieres llevar?, ¿para estar en la banca?”, recordó el atacante en el canal de YouTube de Jesús Angulo.

JJ reconoció que durante su proceso de formación tuvo que superar varias adversidades, en donde inclusive los jugadores de mayor experiencia del primer equipo solían imponer su ley con fuerza física, situación con la que siempre se ha manifestado en contra.

“Me tocó con entrenadores, con mismos compañeros en el vestidor porque son de la vieja escuela, ya ha cambiado muchísimo porque nuestras generaciones ya traemos otro match, otra mentalidad en donde no es como 'chinga al chamaco, sino te pego y te rompo'. Eso ya es demasiado ortodoxo, se quedaron en la inquisición. Me tocó, nunca fui achicado y también por eso me pegaban, porque contestaba”, concluyó.

