Para nadie es un secreto que José Juan Macías no es un jugador con la historia común del joven humilde que busca encontrar acomodo en el futbol profesional, al contrario, siempre contó con una posición económica privilegiada que le permitió buscar sus sueños basado en la disciplina y la fortaleza mental, lo cual en algún momento le costó varias confrontaciones dentro del vestidor de las Chivas de Guadalajara.

El atacante del Rebaño Sagrado charló en el podcast de Jesús Angulo para tocar varios temas acerca de sus inicios en el balompié y sin ningún reparo aceptó que algunos entrenadores lo querían hacer sufrir, de cierta forma, porque su extracto social era diferente al que se acostumbra dentro del futbolista mexicano, por ello su carácter se fue forjando.

En la entrevista también indicó que nunca se dejó de nadie, aunque fueran compañeros o técnicos, pues su mentalidad siempre apunta a lo más alto gracias a su disciplina, compromiso y de alguna manera también a una preparación académica que le ha otorgado una visión distinta en todos los ámbitos de su vida, sin embargo, esto le generó algunos problemas con dirigentes y estrategas, aunque no quiso dar el nombre de ninguno, cabe recordar que fue José Saturnino Cardozo el que permitió que se diera su salida a León en el 2019.

“Siempre de chiquito se sabe, que dicen que ‘JJ viene de otro extracto social’, ese no fue mi tema güey, siempre le he chingado más que los demás, siempre he estado disciplinado y trabajando. Sí me tocó sufrirle demasiado en el vestidor, con entrenadores tuve experiencias que siguieron formando mi carácter, y había veces que hasta llegaba llorando a la casa. Ahí el apoyo de mis padres siempre fue fundamental”.

"Ellos (los entrenadores) se tomaban con el tienes que chingarle más, porque vienes de aquí y tienes que sufrirle. No me ves que llego antes de los demás, entreno, me parto la madre y todo. No, tú tienes que chingarle, ya después me dijo su auxiliar, o el preparador físico de ese entrenador, ‘no pues dice otro tipo de sufrimiento’. No pues ve al psicólogo ‘caón’, tienes varias heridas de la infancia que sanar. Agradezco a ese preparador físico que me dijo eso, abrí el panorama. Pasaron cosas después, no voy a decir qué cosas, porque van a saber qué entrenador fue”, comentó JJ Macías.

