Sancionan a árbitro que no le marcó penalti a Sergio Flores de Chivas: ¿Y a César Ramos cuándo?

El miércoles pasado las Chivas de Guadalajara conquistaron una victoria de oro en la cancha del Estadio caliente visitando a Xolos de Tijuana 2-1, pero el trabajo del árbitro Guillermo Pacheco dejó mucho que desear o al menos eso fue lo que consideró la Comisión de Arbitraje porque lo mandó a la congeladora.

El silbante se equivocó para los dos lados en jugadas claves durante los 90 minutos, pues es un hecho que la anotación de Franco di Santo de los fronterizos viene precedida de una clara falta sobre un zaguero del Rebaño Sagrado, pero al no querer observarlo en el VAR se llevó varios reclamos airados de jugadores tapatíos como Fernando Beltrán, quien vio su quinta tarjeta amarilla y por ello no jugará esta noche contra Puebla.

Sobre el final del juego hubo una jugada polémica en contra de Chivas cuando Sergio Flores intentó parar el balón, pero en un rebote le pegó en el brazo derecho dentro del área, lo cual también desató el enfado de los jugadores de Tijuana que pidieron la pena máxima o al menos que Pacheco se acerca a la pantalla del VAR para observar la repetición, sin embargo se negó y esto le valió no ser designado para esta Jornada 14.

Fue el periodista David Medrano quien reveló que estos errores le costaron a Guillermo Pacheco no ser árbitro central en alguno de los juegos del fin de semana donde muchos equipos se juegan gran parte de sus aspiraciones para clasificar a la Liguilla o al menos meterse de último minuto al Repechaje.

Lo que llama la atención es que este joven nazareno sí fue castigado por no marcarle un penalti en contra a Guadalajara, pero César Ramos que el domingo anterior no señaló una pena máxima y anuló un gol en supuesto fuera de lugar a Cristian Calderón, pitó sin problemas el duelo entre Pumas de la UNAM y Querétaro.

“Para la Comisión de Arbitraje ni fue bueno el trabajo de Guillermo Pacheco en el Xolos contra Chivas y por ese motivo lo mandaron a la congeladora y no lo designaron para la Jornada 14. En el análisis se consideró que el silbante se equivocó en dos jugadas que van al marcador, en el gol de los fronterizos al no marcar falta y en la última jugada del cotejo al no sancionar como penalti una mano de un jugador de Chivas”, fue parte de lo que publicó el comunicador en el diario Récord.

