El domingo anterior las Chivas de Guadalajara sufrieron uno de los peores arbitrajes de los recientes torneos en el partido por la Fecha 12 contra Toluca, donde César Ramos les anuló un golazo de Cristian Calderón y echó para atrás su decisión de marcarle penalti a Gilberto Orozco, por ello Ricardo Peláez se hizo presente en la Comisión de Arbitraje el lunes para recibir una explicación del presidente Armando Archundia, la cual no lo dejó muy satisfecho.

Al interior del Rebaño Sagrado saben que deben respetar las decisiones de los silbantes y manifestar sus inconformidades por las vías correspondientes, pero con todo y haber seguido el protocolo no hay mucha confianza en que la situación mejorare, aunque queda claro que no perderán la cabeza y se mantendrán con mesura ante una situación similar a la que ocurrió en el Estadio Nemesio Diez.

De acuerdo a información del Francotirador del diario Récord, Peláez Linares recibió una serie de explicaciones por parte del presidente de los silbantes, Archundia Téllez, quien con ejemplos le dio una explicación clara sobre las situaciones que orillaron a Ramos Palazuelos a cambiar sus opiniones y a su vez modificar decisiones que en primera instancia parecen haber perjudicado a Chivas en un partido vital en sus aspiraciones de pelear por la clasificación a la Liguilla.

En Chivas respetan, pero siguen inconformes

El miércoles pasado contra Xolos de Tijuana hubieron un par de decisiones controvertidas, sobretodo en el gol de los fronterizos con el que empataron el duelo 1-1, pues había una aparente falta sobre Carlos Cisneros que no señaló el árbitro Guillermo Pacheco, aunque algunos analistas afirman que sobre el final del compromiso Sergio Flores cometió una mano en el área que debió ser marcada como penalti. No obstante, el trabajo de los nazarenos sigue sin convencer del todo a jugadores y directivos rojiblancos.

“Al directivo del Rebaño se le explicó reglamentariamente cada acción con videos y se le dejó claro que ninguna jugada será igual que otra, y no hay nada en contra de la institución rojiblanca y mucho menos alguna tendencia. Me cuentan que Peláez no se fue muy satisfecho, pero dijo estar convencido y espera que ya no le 'carguen la mano’”, fue parte de lo que publicó el misterioso personaje.

