José Luis Higuera recordó el pasaje que lo dejó fuera del Club Guadalajara, luego de enfrentar varios problemas junto a la familia Vergara, pero al final un conflicto con Amaury detonó que se diera su salida de la institución, por lo cual se arrepiente de no haber buscado una solución en el momento.

En una charla vía Twitter que sostuvo el ahora presidente del Atlético Morelia de la Liga de Expansión con algunos comentaristas e internautas, el directivo reconoció que cometió algunos errores en su gestión que nunca pudo resolver con el hijo de Jorge Vergara, por lo cual aceptó su salida de la institución, pero indicó que tiene un gran cariño y respeto por el ahora presidente del Rebaño Sagrado.

"Fue un cambio de generación, yo quiero mucho a Amaury (Vergara), lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que llegamos a enfrentar ese tema tan fuerte con la familia. Hubo equivocaciones mías en su momento que tal vez se malentendieron y no tuvimos la oportunidad o la madurez, ya no estando Jorge (Vergara), de poder limas asperezas y seguir. Fue una decisión de Amaury, la cual respeté desde que me la comunicó", explicó el directivo.

En otro tema, Higuera admitió que otro de sus errores fue haber adquirido a Oribe Peralta, pero también manifestó que la decisión no fue únicamente suya: "Fue una decisión colectiva, yo no las tomaba solo, eso sale de una iniciativa puntual de Tomás Boy. Nos ofrecen al jugador con un salario alto, pero gratis. Sí fue un error, al paso del tiempo, pero fue una decisión consensuada. Participó Amaury, Leaño, Mariano Varela, Tomás Boy y yo, al final no nos funcionó. Fue una decisión muy mala".

Sobre el desmantelamiento que sufrió el plantel que consiguió el título en el 2017 con Matías Almeyda, Higuera sostuvo que se buscó aprovechar el buen momento de los jugadores para venderlos y traer a otros futbolistas que mantuvieran el nivel para seguir peleando por títulos, pero todo se salió de control: "Cuando tienes activos que alcanzan su valor óptimo y sabes que no van a valer más, inclusive pueden estar sobrevaluados, son momentos para vender. El problema no está en vender en un equipo que necesite vender, sino más bien en el problema de regenerar más jugadores o de volver a traer jugadores, yo creo que son ciclos que en el futbol hay que entenderlos”.

“El valor más importante de un gestor en una plantilla deportiva es saber o tener la menor falla, en cuestión de cómo compras y cómo vendes. Es ahí lo que no hicimos bien Matías (Almeyda) y un servidor, quitar ese 20% de plantel que no servía y traer otro 20% que siguiera manteniendo al equipo competitivo”, abundó Higuera.