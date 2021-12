Lo que hace unos meses parecía un sacrificio ha resultado una grata sorpresa para Josecarlos Van Rankin, el jugador que aún pertenece a las Chivas de Guadalajara, pero que actualmente milita en el Portland Timbers de la MLS, club con el que disputará la Final de la Conferencia Oeste por un boleto a la Gran Final, por lo que desconoce si tendrá que regresar a México.

El zaguero vivió momentos complicados cuando Víctor Manuel Vucetich no le quiso dar una oportunidad en el plantel del Rebaño Sagrado, por ello fue cedido a préstamo al conjunto estadounidense donde ha logrado adaptarse y mostrar parte de su gran talento que lo tiene convertido en un elemento importante para el técnico Giovanni Savarese, lo que le ha permitido disputar 39 partidos y sumar seis asistencias.

En este sentido, Van Rankin prefiere enfocarse en el partido que sostendrán este sábado ante el Real Salt Lake: “No (he hablado con nadie de Chivas). Estoy concentrado en la final no sé si me voy a quedar o regresar, no tengo idea. En mi caso ha sido una experiencia excelente por el nivel que se encuentra aquí (en MLS), hay muchos equipos, mucha oportunidad, la competencia es buena y cualquier jugador mexicano puede venir acá y crecer en esta etapa deportiva”, explicó Van Rankin en declaraciones para ESPN.

“He tenido regularidad en el torneo que es importante para seguir creciendo y mejorando, entonces el balance lo veo positivo en cuanto a este año. He evolucionado bastante porque es una liga muy diferente, te encuentras distintos tipos de juego, de jugadores, entonces irte adaptando a esas cosas te va dando más herramientas en tu juego” abundó al lateral mexicano.

Lateral derecho, una de las posiciones que le faltan a Chivas

Para el entrenador de Guadalajara, Marcelo Michel Leaño fue un verdadero problema encontrar un lateral derecho que lograra convencerlo, pues todo indica que Jesús Sánchez ya no le llena el ojo y por ello tuvo que habilitar a Carlos Cisneros e Isaac Brizuela en esa zona de la cancha, por lo cual tener el regreso de Josecarlos Van Rankin en el Rebaño luce como una buena posibilidad, sobretodo después de la estupenda campaña que ha tenido.