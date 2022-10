Chivas está viviendo una reestructuración interna con la llegada de Fernando Hierro a la Dirección Deportiva, en donde el español reconoció que ha recibido propuestas para volver a dirigir un proyecto deportivo, pero ninguno le atrajo como lo hizo Amaury Vergara con el Guadalajara.

El directivo que llevó a España a la obtención de un título del mundo reconoció que “la grandeza” del Rebaño fue un factor que lo motivó a aceptar el abandonar Europa para venir a México, en donde coincide con la visión futbolística del presidente del conjunto rojiblanco.

“¿Qué me ha despertado venir? La grandeza de un club que tiene su identidad y su modelo. Otras posibilidades que he tenido, de otras formas diferentes y con más amplitud no me han despertado el interés y este club ha despertado el interés después de escuchar a Amaury con la ilusión que tiene por el club, todo lo que significa este club y todo lo que rodea este club. Tengo claro que nos asemejamos mucho, la visión de Amaury y la que tengo yo”, declaró a TUDN.

Hierro fue presentado ante los medios de comunicación el viernes pasado, en donde dejó en claro que el Guadalajara seguirá apostando por ser un club formador de futbolistas, aunque dejó en claro que deben competir cuanto antes debido al prestigio del conjunto de la Perla de Occidente.

¿Cuál es su diagnóstico tras conocer la institución?

“Me he encontrado un presidente muy claro, muy sensato, muy honesto, me ha dicho su sueño, lo que quiere y más o menos cómo lo quiere. Como Director Deportivo le he dicho que no estamos muy desencaminados como particularmente a mí me gustan hacer las cosas. Queremos competir lo más rápido posible y a partir de ahí, buscar en 2 o 3 años cosas de nuestro camino”, concluyó.

