La Liguilla ya no es un objetivo, es una obligación: Peláez

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, reconoció este martes que para la institución rojiblanca la posibilidad de calificar a la Liguilla en el venidero Clausura 2020, "ya no es un objetivo, es una obligación" y reafirmó las metas que tiene trazadas para el comienzo de su gestión en la organización tapatía.

El directivo del Rebaño Sagrado compareció este martes a la tradicional conferencia de prensa, primera del año y previo al comienzo del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, que se celebró en la ciudad deportiva de Verde Valle y en la que aclaró varios temas a los medios tapatíos durante su extensa intervención.

Peláez aseguró que "vamos por la Copa, la Liga y lo que venga. Chivas tiene una obligación, hay una historia que respetar" y reiteró que "Chivas no puede darse el lujo de volver a quedarse fuera de la Liguilla".

El director deportivo rojiblanco, durante su intervención en la conferencia, afirmó que "tengo la fortuna de estar en este puesto. Los objetivos son claros, Chivas no puede pasar cinco torneos sin clasificar, eso no puede volver a suceder. Lo mínimo es clasificar a la Liguilla. Ya no es un objetivo, es una obligación".