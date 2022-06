Gael Sandoval tenía sed de revancha en Chivas, por lo que se esforzó al máximo durante la pretemporada en la que le dieron la oportunidad de mostrarse en búsqueda de un lugar en el primer equipo del Guadalajara, lapso en el que lanzó una fuerte advertencia a Ricardo Cadena y a la directiva, misma que a primera vista era benéfica para la institución.

El futbolista surgido en Santos Laguna reveló que tenía una fuerte ilusión de tener una revancha en el Rebaño, por lo que advirtió a la directiva que lo peor que podría suceder de darle una oportunidad es que incomodara al resto del plantel por la intensidad con la que estaría entrenando y peleando por la titularidad.

“Te aseguro que este torneo hasta la titularidad te la gano. Y si no te la gano, mínimo y se lo dije a las personas de ahí, vengo a competir. El único problema que te puedo ocasionar es que les caiga gordo a los que están en esa posición porque les estaré metiendo presión y voy a hacer que esos cabrones también le metan también. ¿Quién va salir beneficiado? El equipo”, declaró el mediocampista a Tv Azteca.

El club notificó el martes que Walter Gael Sandoval no continuaría en el plantel; sin embargo, el futbolista admitió que siempre tuvo la intención de quedarse, por lo que se quedó sin remordimientos debido a que se brindó al máximo por un lugar en el primer equipo tapatío.

“Sinceramente sí. No fue un tema emocional que me haya afectado. Tenía unas ganas, lo hablaba con amigos y les decía que vengo a quedarme. Ahora que me den la oportunidad, hablé con Cadena, de si te demuestro, es para jugar. No necesitaba nada, no quería la fama o ser estrella en el equipo, no me importaba nada, me importaba quedarme, demostrarme en todo ese crecimiento”, concluyó.

