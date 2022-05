El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, asistió la noche del martes a la presentación del operativo de seguridad para esta serie del Clásico Tapatío en la Liguilla del Clausura 2022 y fue consultado a su salida sobre la continuidad del exitoso interino Ricardo Cadena en el banquillo rojiblanco, pero su intrigante y desconcertante respuesta dejó mucho para pensar sobre el futuro inmediato del Rebaño.

La plantilla principal del Club Deportivo Guadalajara realizó este miércoles una sesión matutina de entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle, bajo las ordenes de Cadena, para comenzar a dar los últimos detalles a la preparación de su próximo compromiso: frente al club Atlas en el Estadio Akron, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 Grita México de Liga MX y que se completará el domingo en el Estadio Jalisco.

Peláez, en su breve atención a la prensa tras el evento, reconoció que "todos estamos muy ilusionados, nos hemos conectado, hay una gran comunicación entre jugadores, cuerpo técnico y directiva. Una conexión especial con la afición en esta última parte del torneo y eso nos tiene muy ilusionados, la verdad".

El dirigente de las Chivas, sobre el actual y criticado estado del campo del Estadio Akron, afirmó que "no es un tema en este momento, hemos superado obstáculos, quizás no estuvo en las mejores condiciones, pero cada vez está mejor y no creo que sea factor", para el partido del jueves frente a los Zorros.

Peláez estuvo presente en el operativo de seguridad para este Clásico Tapatío (Gobierno de Zapopan)

Ricardo Cadena, a pesar que se ha ganado el cariño de la afición con cada victoria y logró meter al equipo en la Liguilla del Clausura 2022, aún no tiene su futuro asegurado en el banquillo de Chivas y la hipótesis fue respaldada el martes tras la desconcertante respuesta que dio Peláez al ser consultado sobre su continuidad solo se limitó a señalar que "no, no voy a hablar de ese tema".

