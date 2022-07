El experimentado defensor de las Chivas de Guadalajara, Miguel Ángel Ponce, no dudó ni un segundo en dirigir su crítica contra los árbitros por la cantidad de goles anulados que han padecido en estas primeras cuatro fechas del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Ausencia de anotaciones que ya genera desespero dentro del vestidor rojiblanco al condenarlos a los últimos lugares de la tabla general de posiciones.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado regresó este lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para continuar con los prepararativos de su próximo compromiso: frente a Querétaro en el Estadio La Corregidora, correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2022, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato y tratar de escapar de la zona baja de la clasificación general.

Chivas colecciona sólo un gol y tres puntos en las primeras cuatro presentaciones del semestre y ya se nota cierta desesperación entre sus jugadores, como lo reveló Miguel Ángel Ponce en una entrevista exclusiva con Mediotiempo, en la que afirmó que "hay que preguntarle a los árbitros: ¿cuál es el criterio que toman a la hora de decidir?, porque como jugador a lo mejor lo ves injusto. Realmente no sabes qué es lo que él (árbitro central) ve. Yo creo que, a lo mejor, un poquito sí se carga la mano a este equipo, pero aún así tenemos que seguir trabajando contra todo y contra todos".

El Pocho Ponce cuestionó las decisiones arbitrales en este inicio (IMAGO7)

Guadalajara se ha visto afectado por el VAR desde la primera fecha, luego que le anularon dos goles en el empate 0-0 con FC Juárez: Uno de Carlos Cisneros por una supuesta mano y otro de Ángel Zaldívar, por un fuera de lugar de Hiram Mier. La polémica arbitral reapareció en la jornada pasada frente a León, luego que se invalidara un golazo de Alexis Vega tras la revisión por una presunta interferencia al portero Rodolfo Cota. Estos goles, de haber subido al marcador, tendrían al Rebaño con siete puntos en el sexto lugar de la tabla general y no con las actuales tres unidades que lo han condenado al puesto 16.

Desesperación en Chivas por sequía goleadora

El árbitro del empate 0-0 con León también expulsó a Olivas con el VAR (IMAGO7)

El Pocho Ponce, ante las reiteradas decisiones polémicas de los árbitros, reconoció en la entrevista a Mediotiempo que "te desespera, porque no sabes; entonces, crees que es un poco injusto lo que te marcan, pero hay que acercarnos al árbitro. Algunos no tienen ese diálogo, no te puedes acercar, otros sí, eso es lo que te ayuda a que te expliquen un poco qué fue lo que decidieron". Añadió que "hay jugadas que, a lo mejor, por no mostrar su error (el árbitro) prefiere dejar la decisión que había tomado en un inicio, cuando en el VAR se ve clarito que no es así, pero también entendemos la parte de los árbitros que, a lo mejor, se sienten exhibidos, pero qué te digo. Ellos lo pusieron, no nosotros y si se trata de mejorar, de ser un poco más justo, pero ni modo, es lo que hay".

El lateral izquierdo de las Chivas extendió su argumentación y recordó que "el gol de Alexis le pregunté; en ese tipo de goles el portero no tiene nada qué hacer. El jugador está acá y no es que hay un contacto, y es fuera de lugar; te quedas de cierta manera tranquilo, pero aún así lo ves y no lo puedes creer". Agregó, en la entrevista con Mediotiempo, que "tenemos que enfocarnos en lo nuestro, en hacer buenos partidos, tener buen funcionamiento que es lo que nos va a hacer salir adelante. Entre más opines al respecto, a lo mejor te cargan un poquito más la mano. Lo mejor es quedarnos callados, seguir trabajando y dejarlos hacer la chamba que les toca a ellos y nosotros la que nos toca dentro de la cancha".

Ponce admitió a Mediotiempo que en Chivas, "la presión es complicada, porque si ganas es porque tienes que seguir ganando y si no, obviamente, porque no llegan los resultados. No podemos dejar de trabajar, dejar de insistir, tratar de mejorar en lo que estamos fallando; nos hace falta el gol, estamos más cerca de hacerlos, que de no hacerlos. Debemos seguir defensivamente sólidos, adelante alguna vamos a tener y nos va a ayudar para sumar de a tres".

Ponce reconoció que siempre existe presión en Chivas (IMAGO7)

