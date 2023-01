Concluyó la pretemporada para Chivas con un duro tropiezo contra Cruz Azul en la Final de la Copa Sky; sin embargo, el objetivo está puesto en el Clausura 2023 en donde el Guadalajara tiene la misión de ser protagonista; sin embargo, para ello, el entrenador Veljko Paunovic le ha encomendado misiones específicas a Fernando Beltrán.

El Nene se ha convertido en uno de los motores del Rebaño desde hace varios torneos debido a sus cualidades para imponer condiciones en el medio campo, pero el estratega rojiblanco sabe que hay cosas que aún se pueden mejorar y es por eso que le ha detallado al juvenil canterano nuevas tareas y objetivos para fortalecer a todo el equipo.

ver también No todo está claro para Paunovic

"Quiere que meta más goles, que sea más agresivo, más explosivo en el tema de ataque. Tengo que generar muchas ocasiones de gol. El profe me está ayudando a explotar esta parte, que sí tengo, pero creo que me hacía falta pulir algunos detalles", explicó en entrevista con Récord.

Encuesta ¿Qué tanto depende Chivas de Fernando Beltrán? ¿Qué tanto depende Chivas de Fernando Beltrán? Mucho, es un líder Lo mismo que cualquier otro jugador YA VOTARON 16 PERSONAS

Beltrán dejó en claro que Paunovic ha sido un motivador para que alcance sus sueños y su mejor versión futbolística, ya que lo ha convertido en un futbolista más ambicioso y perfeccionista dentro y fuera del terreno de juego.

"El técnico me ha inculcado mucha ambición, en cuanto a ganarme un lugar y nunca dejar de trabajar, siempre mejorar en los detalles y en los aspectos que me hacen falta como jugador. Me ha ayudado a crecer individualmente", concluyó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!