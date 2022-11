El experimentado mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Isaác Brizuela, platicó este jueves tras el entrenamiento abierto para la atención de la prensa en Verde Valle y reveló su primera impresión sobre el trabajo realizado por el nuevo entrenador Veljko Paunović y su cuerpo técnico en apenas el segundo día en cancha de esta pretemporada para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, incluído el Cone Brizuela, pisó el miércoles por primera vez el campo principal de la ciudad deportiva de Verde Valle de acuerdo al cronograma de la extensa pretemporada rojiblanca de casi dos meses o de 53 días exactos, previo al debut en el venidero Clausura 2023, confirmado para el sábado 7 de enero con una imporante visita a Rayados de Monterrey en el Estadio de Acero.

El Conejo Brizuela fue uno de los primeros elementos de las Chivas en atender a los medios presentes en las instalaciones de Verde Valle y aprovechó la ocasión, como uno de los líderes experimentados que se mantienen en la plantilla rojiblanca, para ofrecer una primera impresión sobre la metodología de trabajo, los ejercicios en cancha y la implementación de nuevas exigencias del entrenador Veljko Paunović.

El polivalente mediocampista del Guadalajara analizó al nuevo cuerpo técnico y reconoció que "tenemos pocos días entrenando, pero hemos visto que la disciplina es fundamental en su esquema de trabajo, eso creo nos ayuda. Es algo que llegó a imponer". Argumentó que a Paunović "le gusta salir desde atrás, en estos días que hemos entrenado estamos practicando la salida, tener muchos balón, jugar siempre hacia el frente y buscar la mejor opción" y añadió que "al ser un jugador de ataque me gusta la propuesta de tener la pelota, de ir adelante y buscar al compañero más alargado, estoy muy contento de empezar así este nuevo proyecto".

Brizuela, sobre la ideología que ha implementado Paunović en estos primeros días de la pretemporada, afirmó que "en lo personal, me gusta, pues he tenido muchos entrenadores, pero pocos que te estén preparando desde atrás, como salir, como moverte en todas las líneas; me gusta estar aprendiendo y espero que mis compañeros esten pensando lo mismo. Hay que confiar en el cuerpo técnico y en este proyecto, que a mi me ilusiona mucho".

El experimentado volante del Guadalajara agregó que están claros en que deben: "confiar en las ideas que trae, enfocarnos en el sistema que quiere trabajar. Sé que la afición de lo que más habla es de los refuerzos, ese tema no me toca a mi, sé que la directiva tomará las decisiones correctas, y los que ya estamos aquí vamos a tratar de hablar en el campo. Sé que están cansados que hablemos aquí, digamos siempre lo mismo, que prometamos, pero son nuevos inicios, una nueva era y yo estoy confiado y motivado que va a ser una muy buena".

