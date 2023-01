El flamante director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro, reaccionó este martes durante la presentación de sus refuerzos para el Torneo Clausura 2023 a su primera experiencia como negociador de los rojiblancos en el complicado mercado de transferencias de la Liga MX y lanzó una clara advertencia mientras anunció el cierre del plantel para el entrenador Veljko Paunovic, que incluyó una salida de último momento.

El nuevo directivo español del Rebaño Sagrado reforzó la plantilla del primer equipo con Víctor Guzmán y Daniel Ríos, ambos canteranos rojiblancos, que se suman a las altas, incorporaciones y regresos, como: Alejandro Mayorga (Cruz Azul), Ronaldo Cisneros (Atlanta United) y Zahid Muñoz (San Luis), para afirmar que Paunovic tendrá una nómina completa, competitiva y diversa para el Clausura 2023. Luego de las bajas de Jesús Molina, Miguel Ponce, Josecarlos Van Rankin, Jesús Ricardo Angulo, Ángel Zaldívar y de última hora, José Antonio Toño Rodríguez.

Hierro, cuestionado sobre el plantel de las Chivas durante la presentación oficial de Guzmán y Ríos en el Estadio Akron, sostuvo que "la postura del club es clara, directa, entendemos que tenemos una plantilla competitiva. Creo que al final del cierre del mercado tenemos una plantilla de una buena mezcla de jugadores con experiencia, jóvenes, refuerzos; nosotros donde sabíamos que teníamos que incidir, lo teníamos muy claro, pero las exigencias del mercado y todo lo que se mueve, ya lo he dicho, ha sido un mercado especial, un Mundial por medio, después del Mundial las cosas se movieron poco, pero teníamos los objetivos claros".

"Creemos que tenemos una plantilla competitiva, analizando lo que nos pueden dar lo chicos y es una plantilla profunda donde nuestro entrenador va a tener muchas alternativas". Fernando Hierro Director deportivo del Guadalajara

El directivo español aseguró, durante su intervención por petición de la prensa local, que no se encuentra en las condiciones, ni en la disposición de seguir siendo blanco del resto de los clubes al tener que pagar de más para poder reforzarse, por lo que advirtió que "el objetivo está, lo que sí está claro es -por mi parte- bienvenido a las negociaciones en México, pero en ese aspecto he sido un tío muy directo con representantes, con clubes, hay cosas que no se pueden hacer, cosas que entiendo, no sé lo que vaya a decir, pero que todo el mundo lo entienda bien, no podemos ser un patrocinador de la Liga MX".

Hierro, en plena conferencia de prensa para la presentación de los refuerzos de las Chivas para el Clausura 2023, extendió su advertencia al aseverar que "sabemos hasta donde podemos llegar, dónde queremos llegar, lo tenemos claro, para eso tenemos día a día con el presidente, con el consejo, con la situación económica, no podemos ser unos simples patrocinadores de la Liga MX".

El director deportivo del Guadalajara reaccionó a su primer mercado como rojiblanco y reveló que negoció por otros refuerzos, pero recibió negativas y señaló que está abierto a los tratos, por lo que aclaró que "hemos hablado con gente que entendíamos podíamos reforzarnos, pero si no lo quieren vender, una cosa es decir los nombres y otra la realidad; la realidad es que hemos tenido mucha suerte en el mercado de encontrar a estos dos jugadores por su implicación desde el primer día, por lo que significa Chivas para ellos. El hecho que los jugadores entiendan esta filosofía, el peso, son niños que desde el primer día saludaban a todos en Verde Valle y han venido con una gran implicación. En el nombre del club, mío, queremos darle las gracias, ante nuestra llamada reaccionaron bien, era un orgullo estar en su casa".

