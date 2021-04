El as bajo la manga que tiene Chivas en casa, si decide despedir a Víctor Manuel Vucetich

Las Chivas de Guadalajara atraviesan una nueva crisis en el Torneo Guard1anes 2021, pues no han cumplido con las altas expectativas que se generaron para este certamen, luego de ser eliminados por León en el Guard1anes 2020 que a la postre sería campeón, ante ello el técnico Víctor Manuel Vucetich no planea poner su renuncia sobre la mesa y la dirigencia tampoco se decide a removerlo del cargo, pero la serie de rumores de posibles candidatos para sustituir al Rey Midas no contemplan a un estratega de casa que conoce perfectamente la institución y se trata del as bajo la manga que tienen en casa: Alberto Coyote.

“Beto” Coyote podría asumir el cargo como entrenador mañana mismo, si la dirigencia se lo propone, pues es el director técnico del Tapatío en la Liga de Expansión con el que ha hecho un aceptable papel en el Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión, al tenerlo colocado en el sexto puesto con 23 unidades y con amplias posibilidades de pelear por el título.

Las versiones apuntan a que Vucetich no pretende renunciar de Chivas para no perder su finiquito si es que la directiva decide despedirlo, ya que dejó muy claro el sábado anterior, tras el duelo contra Cruz Azul que no pensaba en dar un paso al costado.

En este sentido, se filtró la millonaria cantidad que debería pagarle Amaury Vergara al Rey Midas por darle las gracias y serían alrededor de 1.5 millones de dólares, por lo que no es tan sencillo tomar la decisión, no obstante, en el tema deportivo todo apunta a que Chivas ya no da para más con Vucetich en el banquillo, por ello si la dirigencia decidiera despedirlo Alberto Coyote sería la mejor opción.

¿Quién es el Alberto Coyote?

El ex mediocampista, capitán y campeón con el Rebaño Sagrado en 1997 jugó con el conjunto rojiblanco de 1993 al 2001, con una carrera brillante que lo llevó también a la Selección Mexicana. Como entrenador ha pasado por todas las categorías inferiores de Chivas desde la Tercera División hasta ahora con el Tapatío.

Ha sido estratega interino de Chivas en dos oportunidades, en el 2012 en sustitución de Ignacio Ambriz en dos partidos, los cuales perdió. Y en el 2019 antes de que llegará Luis Fernando Tena al banquillo, dirigiendo solo un encuentro.

Pero su amplio bagaje como auxiliar y siendo un hombre totalmente institucional le da las bases que se requieren para asumir el compromiso de sentarse en el banquillo del Rebaño Sagrado, pues ha trabajado al lado de los entrenadores en turno en el Apertura 2018, Clausura 2019, Apertura 2019, Clausura 2020 y Guard1anes 2020, así como en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos 2018.

