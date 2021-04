Si van a cambiar de DT en Chivas que sea ahorita: Néstor De la Torre

Néstor De la Torre, ex directivo y jugador de las Chivas de Guadalajara considera que no les alcanzará para calificar al Repechaje en el Torneo Guard1anes 2021 debido a que apuntaron a expectativas muy altas en la planeación del torneo, sin tomar en cuenta la clase de jugadores que tienen, además añadió que si piensan en cambiar a Víctor Manuel Vucetich tendría que ser ahora.

El ex dirigente del Rebaño Sagrado aclaró que no ve a un equipo con malos jugadores ni refuerzos de baja calidad, simplemente, desde su punto de vista, necesitan madurar para ofrecer los resultados que se necesitan en un equipo como el tapatío.

"Si tienes a un técnico que tenga la solución yo creo que debería de ser ahorita (cambiarlo), este torneo lo que pudieron hacer en planeación ahorita es un golpe anímico lo que podría hacer un cambio. (Vucetich) es un entrenador muy serio, pero no han funcionado las cosas y si no han funcionado las cosas es porque generaron expectativas más altas de lo que realmente dio la planeación con los jugadores que contrataron, no estoy diciendo que sean malas contrataciones”, comentó Néstor de la Torre en Marca Claro.

En este sentido, Néstor no cree que Chivas logre su boleto para la Liguilla del Guard1anes 2021 porque sus resultados como local son muy pobres, pues apenas ha logrado un triunfo que se dio en la Fecha 8 ante los Pumas de la UNAM y cuenta con uno más fuera del Estadio Akron ante León.

"No creo que a Chivas le alcance para meterse al Repechaje. Cuando un equipo no es fuerte en casa, todo se hace más complicado. Un equipo que no saca puntos en su casa es difícil, de seis partidos en su casa ha ganado uno y ha empatado tres, ni siquiera la tercera parte en su casa”, mencionó De la Torre Menchaca.

El ahora analista de TUDN indicó que las decisiones de contratar refuerzos en el Rebaño Sagrado se deben planear como parte de un proyecto a mediano y largo plazo: "Creo que dentro del plan de trabajo el proyecto que tiene Chivas se está enviando un mensaje equivocado. Están trayendo jugadores con muy buenas posibilidades de ser un proyecto importante, pero no iba a ser inmediato".