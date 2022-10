Uno de los principales líderes del vestidor de las Chivas de Guadalajara reveló en días recientes que ya tiene muy encaminada la renovación de contrato y con ello, asegurar su retiro como futbolista profesional en el redil y que sería su objetivo particular ante la inminente salida de varios otros veteranos del plantel, en el próximo mercado de transferencias para el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, incluido el estelar jugador rojiblanco, regresa este domingo a la Perla de Occidente, para reportar el lunes a la sesión matutina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle y comenzar a preparar su próximo compromiso: frente al rival por difinirse en esta tanda dominical, para el partido del repechaje a los Cuartos de Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2022.

Chivas, que buscaba asegurarse el repechaje como anfitrión, hilvanó la noche del sábado una tercera derrota en este cierre del calendario al caer de forma agónica 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Azteca y ahora aguarda al rival que deberá visitar la próxima semana en el partido de la reclasificación a la Liguilla de este Apertura 2022, con su joven plantel estelar.

¿Quién renovará su contrato para asegurar el retiro con Chivas?

Se trata del estelar mediocampista: Isaac Brizuela, quien ya tiene bien encaminada la renovación de su vínculo contractual con las Chivas y así poder asegurarse su retiro en Guadalajara. El Conejito, de 32 años de edad, desea extender su estancia en el redil y se encuentra en plena negociación, pues su vínculo actual termina en solo un par de meses: 31 de diciembre de 2022.

Isaác Brizuela estaría cerca de sellar la renovación de su trato (IMAGO7)

El Cone, durante una conferencia de prensa reciente, reveló que "ya hemos hablado de ese tema (renovación). Ya estamos más tranquilos en ese aspecto, creo que todo va muy bien y de mi parte estoy muy contento y muy tranquilo por la oportunidad que me dan de estar en esta institución. Esto me deja trabajar mejor, no estar preocupado en que va a pasar y creo que eso es parte fundamental de que el jugador este concentrado en el campo".

Brizuela firmaría una extensión multianual para concretar su retiro (IMAGO7)

El polivalente volante, que se ha desempeñado también como extremo y hasta como lateral por la banda derecha, afirmó que "me deja tranquilo y si se acerca obviamente al sueño que tengo de retirarme en esta institución. Esperemos que me queden muchos años más y que no sean algunos, que pueda estar bien físicamente y que no haya lesiones, para que pueda competir en un nivel que yo mismo sea consciente de qué el día que no pueda tenga esa valentía de decir hasta aquí llegué".

