Qué jugadores terminan contrato con las Chivas de Guadalajara durante 2021

Se terminó un año bastante acontecido en todo el planeta con la pandemia del coronavirus o Covid-19 y muy atípico para el futbol mexicano al extrañar la presencia de su ferviente afición en las tribunas de los estadios, aunque tuvo a las Chivas de Guadalajara de regreso en una Liguilla -luego de tres años de ausencia- durante el pasado Torneo Apertura Guard1anes 2020 y en Rebaño Pasión comenzamos esta nueva vuelta al calendario analizando los contratos de jugadores que se terminan este 2021. ¿Quiénes renovarán, quiénes no?

Los integrantes del plantel principal del Club Deportivo Guadalajara se encuentran en plena preparación para el próximo Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX y cuyo calendario inaugurarán el viernes 8 de enero frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Por lo que ya se encuentran dando los detalles finales a esta segunda parte de su pretemporada en la ciudad deportiva de Verde Valle, bajo las órdenes del director técnico: Víctor Manuel Vucetich.

Chivas atravesó un complicado y acontecido 2020 con incontables casos de indisciplinas dentro de su plantilla, pero además padeció los contagios de coronavirus o Covid-19 de una docena de sus integrantes, aunque en el segundo semestre concretaron su regreso a la Fiesta Grande del futbol mexicano y en el que lograron despachar al club Necaxa en la reclasificación y luego a su eterno rival: América en los Cuartos de Final, para quedarse en las semifinales ante el actual campeón: León. Por tal motivo, en Rebaño Pasión realizamos un listado con los futbolistas que terminan contrato este año, según los plazos referidos por el portal especializado en el mercado de pases a nivel mundial: Transfermarkt.

:bandera_mc::cámara_de_cine: Así fue el Camino del Rebaño en el #Guard1anes2020 :círculo_rojo::círculo_blanco:️:círculo_azul_grande: :cabra: pic.twitter.com/gVjVjPVsrg — CHIVAS (@Chivas) December 10, 2020

Los jugadores terminan contrato con las Chivas en 2021

José Juan Vázquez

La directiva de Chivas cedió al "Gallo" Vázquez a Toluca con la intención de venderlo en 2021 (Chivas)

El mediocampista perteneciente al Guadalajara, de 32 años de edad, fue uno de los tres jugadores apartados del primer equipo por la grave indisciplina protagonizada por Dieter Villalpando, motivo por el que salió a préstamo por un año a Toluca y en caso de no ejercer su opción de compra, sería liberado de su contrato en Chivas, para quedar como agente libre a partir del 31 de diciembre de 2021, cuando venza su vínculo. No volverá al redil, como afirmó la directiva rojiblanca.

Oribe Peralta

Peralta termina su vínculo contractual el 31 de diciembre de 2021 (Chivas)

El delantero de las Chivas, de 36 años de edad, busca retomar algo de ritmo en este último año de su contrato con el Club Deportivo Guadalajara tras un año y medio sin mucho que ofrecer, más que un desempeño notorio en la serie de Cuartos de Final de la Liguilla del Guard1anes 2020 en el que repartió una asistencia y exhibió mucho empeño ante su ex equipo: América. En caso de no confirmar su retiro, en las oficinas rojiblancas no renovarán su vínculo y también se convertirá en agente libre una vez se termine la vigencia de su contrato.

Miguel Ángel Ponce

El "Pocho" Ponce ha sido una pieza clave durante 2020 (Chivas)

El lateral izquierdo de las Chivas, de 31 años de edad, se ha mantenido y afianzado como un titular indiscutible para los recientes responsables del banquillo rojiblanco: Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Vucetich, quienes lo han conservado como una pieza clave por encima de otros elementos más jóvenes o emergentes en la plantilla, como: Alejandro Mayorga o hasta el mismo "Chicote" Cristian Calderón, por lo que de conservar ese ritmo, potencia física y alta competitividad exhibida, sería uno de los renovados para el próximo 2022.

Hiram Mier

El portentoso defensor analizaría la renovación de su contrato en 2021 (Chivas)

El defensor central y segundo capitán del Guadalajara, de 31 años de edad, se ha erigido como uno de los baluartes en la zaga rojiblanca como heredero de esa garra tapatía que en el pasado reciente se presentaron con Carlos Salcido o con Jair Pereira, por lo que sería el indicado de traspasar ese testigo al joven canterano Gilberto Sepúlveda para extender esa cadena de identificación con la playera rojiblanca. Su renovación debe ser casi un hecho, pero también dependerá de su rendimiento en este año y de los planes del cuerpo técnico en el futuro inmediato.

Jesús Molina

El capitán sería otro de los renovados en Chivas durante 2021 (Chivas)

El mediocampista defensivo y capitán titular de las Chivas, de 32 años de edad, está considerado como una de las piezas claves dentro del vestidor rojiblanco y también dentro del campo como el mensajero del cuerpo técnico que lidera Víctor Manuel Vucetich, por lo que de no existir algún cambio intempestivo en el banquillo, su renovación y futuro retiro en el redil parece inminente. La directiva ya le busca un relevo generacional a su titularidad, para que en esa competencia interna también se instruya con los conocimientos de líder en el redil.