El mensaje de Marco Fabián para Alexis Vega previo al Clásico Tapatío: Con que meta gol y ganen

El ex atacante de las Chivas de Guadalajara, Marco Fabián envió un mensaje para Alexis Vega, el último verdugo del Atlas en el Clásico Tapatío, de quien espera una anotación para que se la dedique en el duelo de este sábado dentro de la Jornada 16 del Torneo Guard1anes 2021.

El ahora futbolista de los Bravos de Juárez habló para Balam Sports sobre lo que significa el Clásico Tapatío, pues considera que es la rivalidad más importante que le ha tocado vivir en su carrera como futbolista, por ello desea que Alexis Vega cumpla con las expectativas y sin importar cuántos goles marque, lo más importante es que ganen.

“Aquella vez que hablamos hace dos Clásicos, quedó en que el gol iba ir dedicado por el hat-trick, pero algo hacemos, con que meta gol y ganen. Siento que en los Clásicos las estadísticas quedan fuera de todo, se juega con el corazón y se juega a no perder. Ha sucedido que a veces si uno va muy mal, te sacan el partido. Los Clásicos se juegan con el corazón y se juegan con huevos”, comentó el ex futbolista de las Chivas, quien marcó un hat-trick a los Rojinegros en la Liguilla del 2015.

En este sentido, Fabián de la Mora reveló que el Clásico Tapatío es el duelo que lo hace sentir más arraigados los colores rojiblancos, por ello le pide al Rebaño Sagrado que salga con el triunfo para seguir con vida en el Torneo Guard1anes 2021 donde también buscarán el boleto para la Liguilla, ya que se encuentran en la novena posición con 19 unidades.

“Son partidos que no se pueden perder, mi pronostico... sabes que tengo a la institución en el corazón es la institución donde nací, así que gana Chivas no se qué marcador, pero gana Chivas 2-0. Hay muchísimos Clásicos que viví, que sufrí, que lloré, que gané, que grité, miles de cosas y para mí es el Clásico de la historia, de la vida y no se se puede perder”, expresó Marco Fabián.