"Marco Fabián me encargó al Atlas": Alexis Vega

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, reveló este miércoles que "Marco Fabián me dijo que me encargaba al Atlas", después de anotarle cuatro goles en las últimas dos ediciones del Clásico Tapatío y fue uno de los cuatro jugadores rojiblancos que atendieron a la prensa local en el día de medios que se celebró en la ciudad deportiva de Verde Valle, previo al duelo de la novena jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

“Voy a buscar meter gol en el clásico y si me toca anotarle al Atlas voy a festejar a muerte” dijo Alexis Vega en el día de medios de Chivas. pic.twitter.com/pTWLlIkWnr — Notisistema (@Notisistema) March 4, 2020

El atacante del Rebaño Sagrado confesó que "mi hermano Marco Fabián, desde que llegué, fue quien me dijo que me encargaba al Atlas. Me ha tocado la dicha de poderles marcar goles, un hat trick como él lo hizo y bueno, seguir por este camino, sé que si me toca marcar en este clásico lo voy a festejar a muerte, como le tocó a otros de mis compañeros, es en beneficio de todo el equipo".

Vega aseveró que, desde que llegó a Chivas en enero de 2019, "he platicado con él (Marco Fabián), antes de que jugara mi primer Clásico Tapatío también me mandó mensaje de buenos ánimos. Ahora que me tocó marcar el hattrick volví hablar con él y en selección me lo volví a encontrar y son las mismas pláticas de cómo se vive el Clásico Tapatío y yo creo que esta semana no tarda en llegar un mensaje de él para poder seguir planeando el partido".

�� “He platicado con él (Marco Fabián), antes de que jugara mi primer Clásico me mando mensaje. Después del hat trick volví hablar con él. Esta semana yo creo no tarda en llegar un mensaje de él”: Alexis Vega. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/r8RjIqJ7WD — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 4, 2020

Los rojiblancos encadenaron el domingo su segundo triunfo en este semestre y después de cuatro fechas regresó a la zona de Liguilla al ocupar el octavo lugar de la clasificación general de la Liga MX con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. Chivas visita este sábado a los Zorros, en una nueva edición del Clásico Tapatío.

¡¡¡El Sábado Sagrado estará ESPECTACULAR porque tendremos el apasionante Clásico Tapatío!!! ��



Atlas ��vs Chivas ��| Sábado por @AztecaSiete | 8:45 PM.#CompartimosLaEmoción pic.twitter.com/KEhY0zc1WX — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 3, 2020