Seis futbolistas de Chivas que no juegan en Guadalajara: ¿Eran buenos refuerzos?

En las Chivas de Guadalajara hay varios jugadores que siguen perteneciendo a la institución pero que de alguna manera nunca han terminado por convencer a a la directiva o al cuerpo técnico y justo ahora que solamente han llegado dos refuerzos para el Apertura 2022 surge la duda si alguno de ellos bien pudo completar la plantilla de Ricardo Cadena.

Con la lesión de José Juan Macías la urgencia es la contratación de un atacante, sin embargo, en los partidos de preparación también se notaron algunas carencias del Rebaño Sagrado en la zona defensiva, donde un grave error de Hiram Mier permitió que Atlas se llevara el triunfo 1-0 en un duelo amistoso, con lo cual varios de estos elementos pudieron pelear por un puesto.

Jugadores que no juegan en Chivas

Eduardo López

La Chofis no entra en planes de Chivas debido a que no es un elemento del agrado de la dirigencia, incluso se sabe que mientras estén Ricardo Peláez y Amaury Vergara no volverá a vestir la camiseta rojiblanca debido a sus indisiciplinas. Por tal motivo a pesar de que sigue siendo propiedad del Rebaño, le han buscado acomodo, pero ningún equipo ha mostrado interés hasta el momento, luego de que terminara su préstamo con San José Eartquakes de la MLS.

Ronaldo Cisneros

El atacante fue cedido al Atlanta United que buscó extender el préstamo de seis meses a un año, debido al buen funcionamiento del joven goleador mexicano. Todo esto se dio antes de conocer la grave lesión de JJ Macías, por lo cual ya no hubo manera de integrarlo al plantel del Apertura 2022.

José Madueña

El lateral llegó a Guadalajara en el 2019 pero nunca encajó en la plantilla ni en el esquema de Luis Fernando Tena y tampoco con Víctor Manuel Vucetich, fue cedido a FC Juárez y recientemente a Tepatitlán. Aún tiene contrato pero Ricardo Cadena nunca lo ha contemplado, por lo que también tendrán que colocarlo en otro equipo o seguirle pagando su sueldo que es superior a los 700 mil pesos mensuales.

Alejandro Mayorga

El lateral aún pertenece a Guadalajara a pesar de que juega con Cruz Azul, por ello en alguna oportunidad tendrá que volver a la Perla Tapatía a menos que los cementeros hagan válida la opción de compra. El lateral por el momento no tendría cabida en Chivas porque están Miguel Ponce y Cristian Calderón.

Walter Gael Sandoval

El volante hizo la Pretemporada invitado por el cuerpo técnico para que observaran sus calidades y se tomara en cuenta la posibilidad de que lo registraran para el próximo torneo, pero por razones que solamente Ricardo Cadena sabe, el jugador recibió la negativa para permanecer en la plantilla a pesar de que marcó un gol y puso una asistencia en los primeros tres juegos de preparación.

Josecarlos Van Rankin

El lateral derecho ha jugado en el Portland Timbers de la MLS desde el 2021, pero al no hacer efectiva la opción de compra tendrá que reportar con Guadalajara para conocer su futuro. Nunca fue requerido ni por Leaño ni por Cadena, además de que en su posición ya llegó Alan Mozo con un proceso muy parecido al de Van Rankin cuando lo ficharon los rojiblancos, pues también arribó procedente de los Pumas de la UNAM en un muy buen momento.

