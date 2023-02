Para el entrenador de Léon, Nicolás Larcamón las Chivas de Guadalajara apresuraron la recuperación de Jesús Angulo de la última lesión que sufrió en uno de sus tobillos y por ello no ha podido utilizarlo como quisiera en el Torneo Clausura 2023, ya que apenas ha echado mano del volante ofensivo algunos minutos y su rendimiento se han quedado muy corto de las expectativas.

Después del triunfo de los esmeraldas frente a Puebla la noche del martes dentro de la jornada doble, el timonel argentino explotó contra el Rebaño Sagrado por el poco cuidado, que desde su punto de vista, se le dio al problema físico que alejó por varios meses de las canchas al Canelo a partir de que se fracturó el peroné en el 2022 en un duelo por el Repechaje contra los Pumas de la UNAM.

A partir de ese momento Angulo no ha vuelto a recuperar su mejor nivel y Chivas decidió incluirlo en la negociación con Grupo Pachuca para que Víctor Guzmán portara la camiseta rojiblanca en la presente campaña, pero una vez que aterrizó en León, Larcamón se dio cuenta que el estado físico del sinaloense no era el óptimo porque considera que en Chivas aceleraron su proceso de recuperación.

Chivas es el culpable de que Angulo no esté recuperado

“Desde hace meses (la lesión) lo tiene muy alejado del nivel que puede tener, parece que en su club anterior (Chivas) lo presionaron para la recuperación que aparentemente debería tener por las exigencias de ese club, sobre todo para tenerlo dentro de la cancha por el peso específico que tenía y creo que eso atentó para que Jesús no esté en los niveles condicionales (sic) que necesitamos. A mí, en los personal me gusta ser diecto no me gusta postergar las cosas. Por ahí jugando do 15 minutos que venía y esperando a que s ponga bien por sí solo íbamos a tener a un Canelo que se iba a caer por sí solo”.

“El equipo jugó muy bien, pero sabeos que tenemos un jugador como Canelo Angulo que nos puede ayudar, esperamos que en un par de semanas esté bien y que regrese para que nos aporte lo que sabe hacer. Sabemos el potencial que tiene, pero no estando bien no no sirve”, fue parte de lo que comentó Larcamón al finalizar el encuentro contra La Franja.

