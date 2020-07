"No puedo consolidarme si no tengo minutos": Dieter Villalpando critica la falta de oportunidades desde que llegó a Chivas de Guadalajara

Dieter Villalpando, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, aseguró que se mantiene concentrado en ganarse un puesto de manera justa en la competencia por los lugares en el once inicial tapatío y considera que necesita más minutos para poder consolidarse en este Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX, algo que criticó no ha tenido desde su llegada a la institución.

El volante polivalente del Rebaño Sagrado, que este viernes continuó la preparación de lo que queda de la plantilla principal rojiblanca en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, luego de la sesión de trabajo participó en la video conferencia de prensa previo al partido del domingo, en el que visitarán a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón y en el marco de la segunda jornada del Guard1anes 2020.

Siete jugadores y el entrenador Luis Fernando Tena han sido confirmados como contagiados por Covid-19 en Chivas

Villalpando, quien busca quedarse con un lugar en la alineación del director técnico Luis Fernando Tena y espera aprovechar las ausencias por contagios activos de coronavirus o Covid-19 en la nómina tapatía de: Ronaldo Cisneros, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Alexis Vega, Oribe Peralta y Miguel Ángel Ponce, reconoció que pese a la crisis actual su mentalidad es otra y señaló que "prefiero ganarme un puesto, porque estoy mejor que mi compañero, no porque esté contagiado, pero si se da la oportunidad hay que aprovecharla, nadie es indispensable".

El mediocampista de los rojiblancos, quien no ha logrado afianzarse en el redil, recordó que de su llegada al plantel ya "van cuatro torneos. Uno donde me pide (José Saturnino) Cardozo, quien me trajo, donde me lesioné en el primer partido. Creo que es el único torneo en el que he tenido cinco partidos seguidos. De ahí, después, llegó Tomás (Boy), el profe (Luis Fernando) Tena, donde no he tenido la continuidad que yo quisiera".

Villalpando, en crítica a la falta de oportunidades en el plantel tapatío durante la video conferencia de prensa organizada por la institución rojiblanca, agregó que "no puedo consolidarme si no tengo los minutos deseados. Sí he quedado a deber un poco, pero también he cumplido entre los minutos que he tenido. No estoy conforme, quiero más".